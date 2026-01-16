Hrvatska počinje nastup na Euru, evo kad i gdje možete gledati spektakularnu utakmicu

Hrvatska muška rukometna reprezentacija započinje u subotu svoj nastup na Europskom rukometnom prvenstvu u Malmou. U 1. kolu skupine E suparnik odabranicima Dagura Sigurdssona je Gruzija. Emisija Vrijeme je za rukomet počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na portalu Net.hr.

Sigurdsson ne dozvoljava opuštanje: 'Moramo biti maksimalmo ozbiljni'

Hrvatska je protiv Gruzije favorit i sve osim pobjede bi bilo veliko iznenađenje, prava senzacija. No, danas svi igraju rukomet, pa Dagur Sigurdsson ne dozvoljava nikakvo opuštanje...

"Da, moramo biti maksimalno spremni. Naravno da nismo zadovoljni s dva poraza od Njemačke, ali i u tim smo pripremnim utakmicama imali pozitivnih trenutaka i to moramo ponijeti sa sobom. Samopouzdanje nam daje snažan kvalifikacijski ciklus, ali i vrlo dobro Svjetsko prvenstvo, zato nam je izuzetno važno dobro otvoriti turnir', kaže Sigurdsson i upozorava:

'Ovo je EP, sve je moguće'

"Znamo da prva utakmica može biti vrlo nezgodna, no moramo to brzo ostaviti iza sebe i biti maksimalno fokusirani na ono što nas čeka. Osjećam pritisak, naravno – ovo je Europsko prvenstvo i sve je moguće."

Uz Gruziju, u skupini nas očekuju Nizozemska i jedan od domaćina EP-a Švedska. No, prvo - Gruzija.

"Skupina u kojoj smo izuzetno je teška i opasna, što dodatno donosi pritisak. Imali smo velik uspjeh i želimo ga potvrditi, svjesni da nas čeka težak put, ali neka utakmice počnu. Oni su momčad u usponu, jača nego posljednjih godina. Po mom mišljenju imaju osam ili devet vrlo jakih igrača. Možda nemaju širinu klupe kao neke druge reprezentacije, ali opasni su na svim pozicijama i moramo odigrati svoju najbolju utakmicu kako bismo bili sigurni', zaključio je hrvatski izbornik Dagur Sigurdsson.

Leon Šušnja: 'Spremni smo'

Leon Šušnja, ministar obrane ove generacije hrvatskih rukometaša, našoj Maji Oštro Flis je u Malmou noć uoči utakmice s Gruzijom rekao:

"Hrvatska je spremna. Danas smo imali posljednji trening uoči sutrašnje utakmice s Gruzijom, odradili smo analizu i mislim da ih stvarno ne treba podcjeniti. Imaju par igrača koji su kvalitetni, golman igra u poljskoj ligi... Znamo neke njihove igrače, ali mislim da se trebamo fokusirati na sebe, na našu igru i ući kvalitetno u turnir i što bolje odraditi tu utakmicu da nam se digne samopouzdanje i da što bolje nastavimo."

Marin Jelinić: 'Znamo sve o Gruziji'

Ines Goda Forjan je razgovarala s Marinom Jelinićem...

"Osjećaj je fantastičan. Uvijek pred neko ovako veliko prvenstvo kada igram za Hrvatsku, za ovaj dres, moramo biti sretni što smo tu. Spremni jesmo, pripremljeni jesmo, znamo sve o Gruziji i jedva iščekujemo utakmicu."

