Ovu ćemo zemlju dobro upoznati: Igramo tri puta na tri Eura u tri sporta, sve unutar 12 dana

Siječanj 2026. za hrvatski sport donosi tri Europska prvenstva. Rukometno, vaterpolsko i ono u futsalu. U sva tri hrvatske selekcije spadaju u uski krug favorita koji će se boriti za medalju.

Još jedna stvar veže ta tri prvenstva - u sva tri Hrvatska u skupini ima reprezentacije Gruzije. Sudbina je odlučila tu bivšu sovjetsku republiku spojiti s našim rukometašima, vaterpolistima i futsalerima pa će tako siječanj u Hrvatskoj biti obilježen i gruzijskim crvenim križem svetog Jurja.

Barakude su već položile

Hrvatska je u sva ta tri ogleda favorit, a vaterpolisti su to već opravdali 13. siječnja pobijedivši Gruzijce 18-7. Barakude su potom izgubili od Grčke u posljednjoj utakmici skupine i tako si zakomplicirali put do polufinala pa ih u drugoj skupini čeka težak izazov jer moraju pobijediti sve tri utakmice, a više o tome pročitajte OVDJE.

Za rukometaše, nadamo se, jači trening

Nadajmo se da će se vaterpolskim pobjedama nad Gruzijom pridružiti i rukometaši u subotu, 17. siječnja. Hrvatski rukometaši protiv Gruzijaca će započeti svoj put k europskom rukometnom tronu. Naši su rukometaši veliki favoriti i vjerujemo da će ovo biti utakmica u kojoj će rukometaši ući u pravu formu za nastavak natjecanja. Utakmicu protiv Gruzije gledajte na RTL-u i platformi Voyo u 18 sati, a emisiju Vrijeme je za rukomet već od 16:45.

U futsalu su nam najbliže

Možda najizjednačeniji ogled Hrvatske i Gruzije bit će onaj u futsalu. Izabranici Marinka Mavrovića u drugom će kolu skupine igrati s Gruzijom. Bit će to u nedjelju 25. siječnja od 13 sati. I tu ćete utakmicu moći pratiti uživo na platformi Voyo. Hrvatski futsal reprezentativci bit će favoriti u tom ogledu, ali Gruzija je itekako jaka reprezentacija i željet će u tom ogledu izboriti nokaut fazu. Hrvatsku u skupini čeka prije toga Francuska, jedan od favorita prvenstva, a nakon Gruzije ćemo igrati s domaćinom Latvijom.

Tri sporta, tri Europska prvenstva, Gruzija kao zajednički nazivnik u sva tri. Hrvatska protiv Gruzije tri puta u razmaku od 12 dana. Gruzijci rastu u svim sportovima, ali mi očekujemo - sve tri pobjede.

