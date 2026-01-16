Barakude u problemima: Evo što nam je donio poraz u odlučujućoj utakmici

Hrvatski vaterpolisti izgubili su u 3. kolu Europskog prvenstva u Beogradu od Grčke s 10-11 (2-3, 1-2, 4-3, 3-2), u drugi krug natjecanja idu kao drugoplasirani i prenose tri boda.

Utakmica je od samog početka bila kaotična i nervozna, a Barakude nisu uspjele iskoristititi isključenje bez prava zamjene Genidouniasa 3:13 minuta proije kraja, da bi utakmicu odlučio fenomenalan gol iz okreta Stylianosa Argyropoulosa.

Komplikacije

Momčad Ivice Tucka sada je u nezavidnoj situaciji, umjesto s maksimalnih šest bodova, koji bi praktički jamčili miran nastavak natjecanja, hrvatski vaterpolisti u novu skupinu drugog kruga ulaze sa samo tri boda i u nemaju pravo na pogrešku.

U drugom krugu "Barakude" će igrati protiv Turske, Rumunjske i jake Italije, a u svim tim utakmicama moraju pobijediti. Takav imperativ stavlja veliki teret na leđa naših reprezentativaca i u situaciji su da o budućnosti odlučuje praktički svaka lopta.

Tucak je nakon poraza od Grčke čestitao protivniku i poručio kako je "još sve u našim rukama" te napomenuo da minimalan poraz ostavlja nadu.

Kako bi bilo da smo pobijedili?

Scenarij pobjede protiv Grčke bio bi potpuno drugačiji. Sa šest osvojenih bodova, Hrvatska bi imala otvoren put prema polufinalu. Tada bi i remi u derbiju protiv Italije najvjerojatnije bio dovoljan za jedno od prva dva mjesta u skupini koja vode u polufinale.

Ovako, situacija je obrnuta.

Hrvatska drugi krug otvara utakmicom protiv Rumunjske 17. siječnja, dva dana kasnije igra protiv Turske, a natjecanje u skupini zatvara velikim derbijem s Italijom 21. siječnja.

