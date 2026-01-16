Poznat raspored drugog kruga EP-a u vaterpolu: Evo s kim i kada igra Hrvatska

Europsko prvenstvo u vaterpolu 2026. godine bit će 37. izdanje elitnog kontinentalnog natjecanja, a domaćin turnira bit će Beograd. Najbolje europske reprezentacije okupit će se od 10. do 25. siječnja u Kombank Areni,.

Na prvenstvu će nastupiti 16 reprezentacija, a posebnu draž turniru daje novi sustav natjecanja. Nakon početne grupne faze slijedi drugi krug, u kojem se bodovi osvojeni protiv reprezentacija koje također prolaze dalje prenose u novu fazu.

U Skupini E, u kojoj se križaju skupine A i C, gledat ćemo dvoboje Francuske, Srbije, Mađarske, Nizozemske, Crne Gore i Španjolske. Već prvi dan drugog kruga donosi pravu poslasticu, dok će rasplet ove skupine 20. siječnja ponuditi niz izravnih okršaja za poredak i prolaz u završnicu.

Skupina E (A/C)

16. siječnja, 15.30: Francuska - Srbija

16. siječnja, 18 sati: Mađarska - Nizozemska

16. siječnja, 20.30: Crna Gora - Španjolska

18. siječnja, 15.30: Francuska - Španjolska

18. siječnja, 18 sati: Crna Gora - Nizozemska

18. siječnja, 20.30: Mađarska - Srbija

20. siječnja, 15.30: Nizozemska - Francuska

20. siječnja, 18 sati: Španjolska - Mađarska

20. siječnja, 20.30: Srbija - Crna Gora

Skupina F, sastavljena od reprezentacija iz skupina B i D, uključuje Hrvatsku, Italiju, Grčku, Tursku, Gruziju i Rumunjsku. Hrvatska reprezentacija u ovom će dijelu turnira igrati protiv Rumunjske, Turske i Italije, a upravo bi dvoboj s Talijanima mogao odlučivati o ulasku u polufinale.

Skupina F (B/D)

17. siječnja, 15.30: Gruzija - Italija

17. siječnja, 18 sati: Grčka - Turska

17. siječnja, 20.30: Hrvatska - Rumunjska

19. siječnja, 15.30: Gruzija - Rumunjska

19. siječnja, 18 sati: Hrvatska - Turska

19. siječnja, 20.30: Grčka - Italija

21. siječnja, 15.30: Turska - Gruzija

21. siječnja, 18 sati: Rumunjska - Grčka

21. siječnja, 20.30: Italija - Hrvatska

Završni dio prvenstva započinje 22. siječnja utakmicama za poredak, dok su polufinala zakazana za 23. siječnja. Borba za broncu i veliko finale igrat će se 25. siječnja, kada će Europa dobiti novog ili starog vladara bazena.

Finalni dvoboj, zakazan je za 20:30 sati.

