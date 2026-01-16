Poznat raspored drugog kruga EP-a u vaterpolu: Evo s kim i kada igra Hrvatska
Tekstualni prijenos utakmice Hrvatske reprezentacije na Europskom prvenstvu pratite putem portala Net.hr
Europsko prvenstvo u vaterpolu 2026. godine bit će 37. izdanje elitnog kontinentalnog natjecanja, a domaćin turnira bit će Beograd. Najbolje europske reprezentacije okupit će se od 10. do 25. siječnja u Kombank Areni,.
Na prvenstvu će nastupiti 16 reprezentacija, a posebnu draž turniru daje novi sustav natjecanja. Nakon početne grupne faze slijedi drugi krug, u kojem se bodovi osvojeni protiv reprezentacija koje također prolaze dalje prenose u novu fazu.
U Skupini E, u kojoj se križaju skupine A i C, gledat ćemo dvoboje Francuske, Srbije, Mađarske, Nizozemske, Crne Gore i Španjolske. Već prvi dan drugog kruga donosi pravu poslasticu, dok će rasplet ove skupine 20. siječnja ponuditi niz izravnih okršaja za poredak i prolaz u završnicu.
Skupina E (A/C)
16. siječnja, 15.30: Francuska - Srbija
16. siječnja, 18 sati: Mađarska - Nizozemska
16. siječnja, 20.30: Crna Gora - Španjolska
18. siječnja, 15.30: Francuska - Španjolska
18. siječnja, 18 sati: Crna Gora - Nizozemska
18. siječnja, 20.30: Mađarska - Srbija
20. siječnja, 15.30: Nizozemska - Francuska
20. siječnja, 18 sati: Španjolska - Mađarska
20. siječnja, 20.30: Srbija - Crna Gora
Skupina F, sastavljena od reprezentacija iz skupina B i D, uključuje Hrvatsku, Italiju, Grčku, Tursku, Gruziju i Rumunjsku. Hrvatska reprezentacija u ovom će dijelu turnira igrati protiv Rumunjske, Turske i Italije, a upravo bi dvoboj s Talijanima mogao odlučivati o ulasku u polufinale.
Skupina F (B/D)
17. siječnja, 15.30: Gruzija - Italija
17. siječnja, 18 sati: Grčka - Turska
17. siječnja, 20.30: Hrvatska - Rumunjska
19. siječnja, 15.30: Gruzija - Rumunjska
19. siječnja, 18 sati: Hrvatska - Turska
19. siječnja, 20.30: Grčka - Italija
21. siječnja, 15.30: Turska - Gruzija
21. siječnja, 18 sati: Rumunjska - Grčka
21. siječnja, 20.30: Italija - Hrvatska
Završni dio prvenstva započinje 22. siječnja utakmicama za poredak, dok su polufinala zakazana za 23. siječnja. Borba za broncu i veliko finale igrat će se 25. siječnja, kada će Europa dobiti novog ili starog vladara bazena.
Finalni dvoboj, zakazan je za 20:30 sati.
