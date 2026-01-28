Stižu nam pljuskovi i grmljavina, meteorologinja otkrila detalje: 'Ovdje može biti i snijega'

Danas će uz djelovanje ciklone biti vrlo nestabilno te oblačno s kišom i pljuskovima, ali i vjetrovito.

SRIJEDA

Prijepodne u većini predjela pretežno oblačno s kišom, osobito uz obalu gdje su lokalno mogući i izraženi pljuskovi s grmljavinom. U istočnim predjelima će do sredine dana ostati uglavnom suho, a moguća su i kraća sunčana razdoblja. Na kopnu će puhati umjeren južni i jugozapadni vjetar, u gorju i jak s olujnim udarima, a na moru jako i olujno jugo. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 0 do 3, na Jadranu između 4 i 9 stupnjeva.

Poslijepodne oblačno s kišom, na moru i pljuskovima s grmljavinom, lokalno i izraženim, mjestimice će pasti i više od 50 litara po metru četvornom pa su moguće i urbane ili bujične poplave. U unutrašnjosti umjeren, u gorju i jak južni i jugozapadni vjetar, a uz obalu će jako i olujno jugo prema večeri slabjeti i okretati na jugozapadnjak. Dnevna temperatura većinom između 8 i 14 stupnjeva.

IDUĆIH DANA

U nastavku tjedna u kopnenim predjelima umjereno ili pretežno oblačno s povremenom kišom, u višem gorju moguće i susnježicom ili snijegom. Za vikend većinom suho, ali još u subotu i pretežno oblačno, a onda će biti sunčanih razdoblja. U početku slab do umjeren vjetar sa sjevera iza kojeg će stići malo hladniji zrak pa će temperatura u unutrašnjosti prema kraju tjedna biti u blagom padu.

Na Jadranu još u četvrtak i petak promjenjivo s kišom ili pljuskovima, a zatim će za vikend biti uglavnom suho i sve sunčanije. U četvrtak će jugozapadnjak okretati na sjeverozapadnjak, a onda će zapuhati većinom umjerena bura. Temperatura uz obalu bez veće promjene, jutarnja od petka malo niža, a dnevna većinom oko 12 stupnjeva.