SPEKTAKL /

Drugi dan EP-a u rukometu donosi nam zanimljive utakmice: Evo kada i gdje gledati

×
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Drugi dan Europskog prvenstva donosi šest utakmica na turniru

16.1.2026.
5:07
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Europsko prvenstvo u rukometu u Danskoj, Švedskoj Norveškoj počelo je u četvrtak. Francuska, Njemačka, Španjolska i Norveška su upisali očekivane pobjede, a drugi dan nosi šest utakmica.

Sve o Europskom prvenstvu u rukometu čitajte na portalu Net.hr. 

Središnja utakmica dana bit će ona između Sjeverne Makedonije i Danske koju od 20:20 možete gledati na RTL 2 i na platformi VOYO. 

VOYO vam donosi i još tri vrlo zanimljive utakmice. Od 18 sati igraju Island i Italija te Slovenija i Crna Gora, a od 20.30 igraju Mađarska i Poljska

Utakmice Europskog prvenstva gledajte na platformi VOYO.

Prva utakmica Hrvatske sve nam je bliže. Naši rukometaši svoj put ka europskom tronu počinju u subotu protiv Gruzije. Utakmica je na rasporedu u 20:30 na RTL-u, a emisija Vrijeme je za rukomet počinje u 18.45.

POGLEDAJTE VIDEO: Gol prvenstva! Cijela Norveška je stala u živi zid, a Ukrajinac je pogodio u stilu Hansena

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Voyo
komentara
