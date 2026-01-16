Drugi dan EP-a u rukometu donosi nam zanimljive utakmice: Evo kada i gdje gledati

Europsko prvenstvo u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj počelo je u četvrtak. Francuska, Njemačka, Španjolska i Norveška su upisali očekivane pobjede, a drugi dan nosi šest utakmica.

Središnja utakmica dana bit će ona između Sjeverne Makedonije i Danske koju od 20:20 možete gledati na RTL 2 i na platformi VOYO.

VOYO vam donosi i još tri vrlo zanimljive utakmice. Od 18 sati igraju Island i Italija te Slovenija i Crna Gora, a od 20.30 igraju Mađarska i Poljska.

Prva utakmica Hrvatske sve nam je bliže. Naši rukometaši svoj put ka europskom tronu počinju u subotu protiv Gruzije. Utakmica je na rasporedu u 20:30 na RTL-u, a emisija Vrijeme je za rukomet počinje u 18.45.

