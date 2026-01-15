Počelo je Europsko rukometno prvenstvo! Ovako je prošao prvi dan

Počelo je!!! Europsko rukometno prvenstvo u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj 15. siječnja službeno je počelo. Imali smo što vidjeti prvog dana u četiri prve utakmice.

U te četiri utakmice vidjeli smo četiri pobjede favorita. Francuska i Norveška izgledaju poprilično zastrašujuće. Francuzi su bili strašno brzi i poletno i zabili su Češkoj 42 pogotka, a primi 28. Istinabog Česi su si pucali u nogu već na startu kada su gubili 6:0, 7:1 i 8:2 pa je Francuzima bilo lakše igrati.

Češku brzopletost i mladost (Česi su u sred smjene generacije) su iskoristili za brze i lake golove, a prednjačio je Elohim Prandi koji je pokazao da će i na ovom prvenstvu igrati glavnu ulogu.

Norveška je s lakih 17 razlike pobijedila Ukrajinu koja je ipak nedorasla. Obrana Norveške je bila strašno dobra i tjerali su Ukrajince na puno grešaka i teških šuteva. Neke teške šuteve je zabio Ihor Turčenko koji je bio prvo ime Ukrajine dok su norveška krila briljirala u utakmici u kojoj su zabijali kao na traci iz kontri i polukontri. Nikome neće biti lako protiv Norveške, posebice ne na njihovom terenu.

Dva favorita koja su ipak imala neke muke su Španjolska i Njemačka. Španjolci su s 29-27 pobijedili Srbiju, ali rezultat je na kraju bliži nego je bio dojam na terenu jer Španjolci su cijelo vrijeme kontrolirali utakmicu i bili u prednosti. Slično je bilo i u utakmici Njemačke i Austrije koja je završila tri razlike, ali Austrijanci niti u jednom trenutku nisu vodili dok su Nijemci poveli 7-6 i do kraja nisu ispuštali prednost.

Austrijanci su najbliže došli do tri razlike, ali više od toga jednostavno nisu mogli. Briljirao je Andreas Wolff na vratima Njemačke, a u napadu je odličan bio Johannes Golla. Frimmel je za Austriju zabio čak devet golova i on je najbolji strijelac turnira nakon prvog dana, ali to nije bilo dosta Austriji za iznenađenje.

Za Hrvatsku, Euro počinje u subotu utakmicom s Gruzijom. Gledajte ju od 20:30 na RTL-u i Voyo, a emisiju Vrijeme je za rukomet od 18:45.

