Strašan gol čudesnog Makedonca: Otkud je ovo doletjelo?!

KAKAV ŠUT /

Europsko prvenstvo u rukometu u svom je drugom danu u kojem je na rasporedu šest utakmica. Od 20:30 utakmicu dana igraju Danska i Sjeverna Makedonija. Makedonci se bore kako god znaju i mogu, a bilo je tu i svakavih 'bombi'. Pavle Atanasijević 'bacio' je jednu.

'Vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatska - Gruzija u 18.00. Sve možete gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos utakmice pratite na portalu Net.hr.