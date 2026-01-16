Zagreb priprema novo prometno rješenje! Stručnjak otkrio kako će reagirati vozači: 'Neće ići baš lako...'

Rim je brzinu vožnje po centru grada ograničio na svega 30 kilometara na sat. I pridružio se drugim europskim gradovima koji smanjuju brzinu u povijesnoj jezgri. Odluka je stupila na snagu jučer, a primjenjivat će se postupno idućih 30 dana kako bi se vozači naviknuli.

Isto pravilo već su uveli Pariz, Helsinki, Brisel i London, a sve kako bi se smanjio broj nesreća i povećala sigurnost. Uz to, vlasti u Rimu očekuju kako će taj potez smanjiti razinu buke u središtu Vječnog Grada oko dva decibela.

Kako neslužbeno doznajemo, gradska vlast Grada Zagreba ozbiljno razmatra ovu spuštanje brzine. Naručili su studije, kako doznajemo navodno nema nikakvih negativnih učinaka, samo pozitivnih te trenutačno analiziraju kako to prolazi u drugim gradovima.

Ima li sve to smisla?

Profesor na Fakultetu prometnih znanosti Marijan Jakovljević komentirao je za RTL Danas ima li to uopće smisla i što kaže struka.

"Sa stajališta sigurnosti ta mjera definitivno ima smisla. Sa stajališta mobilnosti pitanje gdje jer definitivno Zagreb nije spreman za to sa stajališta glavnih gradskih avenija i sličnim tranzitnih pravaca. U zonama stambenih naselja definitivno da, imamo veliku koliziju pješaka, biciklista i motornog prometa", pojašnjava Jakovljević.

Druga prednost te mjere, napominje Jakovljević, je harmonizacija toka. Ako imamo svi jednako brzinu, pogotovo u vršnim intervalima, onda je tu propusnu moć puno veća.

Gdje mi se mjera mogla koristiti?

Jakovljević ističe da bi se takva mjera mogla koristiti u stambenima zonama. "Mislim da u Zagrebu ima dosta kvartova koji u pravilu nemaju uopće ni pješačku ni biciklističku infrastrukturu. Jedan od njih je npr. Kajzerica. Takve zone definitivno treba biti zone 30, pa čak možda i zone smirenog prometa, a onda poslije postepeno širiti na centar, ovisno o količini pješaka", kaže.

Važnim ističe da se s provedbom takvih mjera treba prvenstvo promijeniti svijest, što ne ide lako. "Svijest se najlakše mijenja kroz kazne. Ono što većina tih gradova ima, o čemu se također ne priča, je u biti drugačija svijest i drugačiji vozači.

Druga stvar je puno kamera. Mi svi znamo kad dođemo van da pazimo na kamere. Rim će definitivno dobar dio grada pokriti kamerama i to će se pratiti tako da će se morate poštivati", poručio je Jakovljević te zaključno potvrdio da je Zagreb naručio studiju baš s ciljem analize da vidi gdje ima smisla uvesti takve zone i na koji način.