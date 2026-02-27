Video u kojem muškarca jure dva purana nasmijao je sve do suza: Ovo još niste vidjeli!

Dostavljači svakodnevno obavljaju težak posao, suočavajući se s različitim izazovima, od navigiranja kroz prometne gužve do toga da se pobrinu da paketi stignu do svojih odredišta u savršenom stanju, bez oštećenja.

Iako je njihov rad često zahtjevan, mnogi se trude pružiti najbolju uslugu bez obzira na uvjete. No, jedan dostavljač UPS-a iz Branforda naišao je na situaciju koja je zasigurno izmamila osmijeh na lica svih koji su je vidjeli.

Video snimljen tijekom njegove dostave postao je viralni hit, skupivši milijune pregleda, i to s razlogom - scena je bila zaista nevjerojatna i smiješna.

Urnebesan video

Dok je dostavljač polako hodao prema zgradi, pripremajući se da isporuči paket, iznenada je postao meta dva neobična "napadača"- purana.

Naime, ove divlje ptice odlučile su ga omesti u njegovom zadatku i krenule za njim. U početku se činilo kao nevina situacija, no čim je dostavljač shvatio što se događa, njegova reakcija nije izostala.

Brzo je počeo trčati, dok je uzvikivao: "Imam 40 godina, prestar sam za ovo!"

Ljudi umiru od smijeha

Reakcije na ovaj urnebesni trenutak nisu izostale. Komentari su počeli pristizati u velikom broju, a ljudi su jednostavno "umirali" od smijeha. Mnogi su dijelili svoje oduševljenje, ističući kako im je ovaj šaljivi dostavljač popravio dan i donio im osmijeh na lice.

Također, mnogi su se šalili na račun dva purana, koji su, čini se, postali pravi "junaci" videa.

"Obožavam ovog tipa, ima odličan smisao za humor", "Ovo je jedna od najboljih stvari koje sam vidio", "Uljepšali su mi dan!", "Misle da si im tata! Izabrali su tebe", "Ovo je urnebesno, ozbiljno je trenirao to jutro", "Toliko smo očarani njegovim bježanjem od purana da ga ignoriramo, doslovno baca pakete na vrata", "Najsmješnija stvar koju sam vidio cijeli dan", samo su neki od komentara.