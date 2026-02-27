Promjene na licu manekenke potaknule raspravu obožavatelja: Pogledajte kako ona inače izgleda

Britanska manekenka Rosie Huntington-Whiteley (38) već je više od desetljeća jedna od najutjecajnijih figura modne industrije, a svjetsku je prepoznatljivost stekla radom za prestižne modne kuće i kao zaštitno lice brojnih beauty kampanja. Rođena u Plymouthu, karijeru je gradila na modnim pistama New Yorka, Pariza i Londona, a danas uspješno vodi i vlastite poslovne projekte. Posebnu je pozornost izazvala na reviji modne kuće Burberry tijekom Tjedna mode u London, gdje je predstavila novu kolekciju za jesen i zimu 2026., a njezin izgled i pojava na pisti potaknuli su brojne reakcije javnosti.