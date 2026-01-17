Za one koji ne govore hrvatski neće više biti posla, postrožena pravila za uvoz stranih radnika

DOSTA JE RADA NA CRNO /

U Hrvatskoj radi 101 tisuća stranih radnika - a u iduća dva tjedna stižu nova, stroža pravila za njihov uvoz. Svi strani radnici bi tako trebali učiti hrvatski jezik, a poslodavci im moraju osigurati kvalitetan smještaj. Nema više masovnog uvoza stranih radnika. Zbog strožih kontrola države - sve traje znatno duže. Ivanova agencija najviše je radila s Nepalcima. Novim pravilima uvoz mu je pao 30 do 40 posto. Više u prilogu Ivane Ivande Rožić...