'DRUGE NEMA' /

Cijela zemlja na nogama, a iskusni navijači imaju savjet za rukometaše: 'Trebaju se malo stabilizirat!'

Napetu utakmicu pratile su tisuće navijača i to ne samo u Švedskoj, već diljem zemlje. Živci su se gubili uz navijačke pjesme, a onda se slavila prva pobjeda na Euru

Gledalo se na nogama, napetost je bila opipljiva. Iskusni navijači za naše dečke imaju i upute za dalje. "Trebaju se malo stabilizirat, da se saberu i da igraju svoju igru, druge nema", kaže Stjepan iz Rijeke.

Djelić atmosfere pogledajte u prilogu

17.1.2026.
20:19
Maja Lipovšćak Garvanović
Europsko Rukometno PrvenstvošvedskaNavijačiEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026
