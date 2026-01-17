FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIŠTA OD TOGA /

Hoće li ukinuti zamrznute cijene proizvoda i neradne nedjelje? To traži HUP, a evo što im kažu iz Vlade

U Ministarstvu gospodarstva odgovaraju da različite interesne skupine imaju pravo iznositi svoje prijedloge, ali da pad inflacije pokazuje da Vladine mjere daju rezultate

17.1.2026.
17:03
RTL Danas
Damir Spehar/pixsell/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatska udruga poslodavaca traži od Vlade ukidanje ograničenih cijena prehrambenih proizvoda. 

Razlog za to je, kako kažu, slabljenje inflacije.

Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, inflacija je u prosincu iznosila 3,3 posto, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića porasle 2,8 posto u odnosu na lani.

Mjere daju rezultate

U HUP-u tvrde kako zamrznute cijene proizvoda, kojih je sada na popisu čak stotinu, gube svrhu i stvaraju nepotrebne troškove poslovanju. Uz to, traže i preispitivanje zabrane rada nedjeljom.

"Vidimo da dinamika trgovine na malo je značajno usporila u realnim terminima prema dva posto. To ja ispod manje više svih mediteranskih članica EU-e. U takvoj situaciji kada vidimo elemente hlađenja tržišta rada, odnosno usporavanje kreditne aktivnosti. Trebalo bi sektor trgovine osloboditi što više moguće ograničenja koje nepovoljno djeluju na njezin rast", poručio je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a.

U Ministarstvu gospodarstva odgovaraju da različite interesne skupine imaju pravo iznositi svoje prijedloge, ali da pad inflacije pokazuje da Vladine mjere daju rezultate.

InflacijaHupRad NedjeljomOgraničenje CijenaOgraničena Cijena ProizvodaRadno Vrijeme TrgovinaZabrana Rada NedjeljomHrvoje Stojic
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NIŠTA OD TOGA /
Hoće li ukinuti zamrznute cijene proizvoda i neradne nedjelje? To traži HUP, a evo što im kažu iz Vlade