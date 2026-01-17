Hoće li ukinuti zamrznute cijene proizvoda i neradne nedjelje? To traži HUP, a evo što im kažu iz Vlade

Hrvatska udruga poslodavaca traži od Vlade ukidanje ograničenih cijena prehrambenih proizvoda.

Razlog za to je, kako kažu, slabljenje inflacije.

Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku, inflacija je u prosincu iznosila 3,3 posto, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića porasle 2,8 posto u odnosu na lani.

Mjere daju rezultate

U HUP-u tvrde kako zamrznute cijene proizvoda, kojih je sada na popisu čak stotinu, gube svrhu i stvaraju nepotrebne troškove poslovanju. Uz to, traže i preispitivanje zabrane rada nedjeljom.

"Vidimo da dinamika trgovine na malo je značajno usporila u realnim terminima prema dva posto. To ja ispod manje više svih mediteranskih članica EU-e. U takvoj situaciji kada vidimo elemente hlađenja tržišta rada, odnosno usporavanje kreditne aktivnosti. Trebalo bi sektor trgovine osloboditi što više moguće ograničenja koje nepovoljno djeluju na njezin rast", poručio je Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a.

U Ministarstvu gospodarstva odgovaraju da različite interesne skupine imaju pravo iznositi svoje prijedloge, ali da pad inflacije pokazuje da Vladine mjere daju rezultate.