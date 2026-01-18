FREEMAIL
REKONSTRUKCIJA AUTOCESTE /

Djelomično zatvorili izlaz za Split na A1! Istražili smo: Kako izbjeći gužve i probleme?

Trenutačno svi koji putuju iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu, na čvoru Bisko moraju izaći s autoceste i proći 13 kilometara lokalne ceste do Dugopolja

18.1.2026.
6:57
Dragana Eterović
Screenshot/rtldanas
Velike promjene za vozače zbog početka opsežne rekonstrukcije na autocesti kod čvora Split.

Osobito za one koji putuju iz smjera Dubrovnika za Zagreb, jer nakon, odnosno prije Dugopolja moraju sići s autoceste i voziti lokalnom cestom. Do kada će nova pravila trajati?

Radovi na izlazu Split s autoceste donijet će poboljšanje u protočnosti prometa. Srušit će se postojeći nadvožnjak i sagraditi dva nova. Svi ti opsežni radovi donose promjene za vozače.

Čvorište Bisko

Trenutačno svi koji putuju iz smjera Dubrovnika prema Zagrebu, na čvoru Bisko moraju izaći s autoceste i proći 13 kilometara lokalne ceste do Dugopolja.

"Imaju one narančaste table tako da se zna da se mora izaći. A put nam razduži, ne znam točno možda 20 do 30 minuta", kaže Ante iz BiH.

"Jesu ograničenja na 40 i na 50, sigurno će biti malo sporije, ali je dosta je komotno i sve je jasno označeno. Malo strpljenja i bit će sve ok. budući da nije gužva nije teško proći, u redu je.- a kad krene malo veći promet?- kad krene malo veći promet očito da dođe do određenih zastoja i čepova, ali nadam se da će brzo završiti ove radove", kaže Ivica s Korčule.

'Ma nije strašno'

Radovi vrijedni 5 milijuna eura potrajat će do ljeta 2027. ali će zbog turističke sezone biti privremeni zaustavljeni sredinom lipnja. Do tada vozače se poziva da prate regulaciju prometa, jer i na one koji putuju iz Zagreba očekuju radovi.

Promjene su i za vozače koji se kreću iz smjera Zagreba prema Dubrovniku. Na naplatnim kućicama kod Dugopolja moraju izaći s autoceste okružiti kružni tok i zatim se vratiti na autocestu.

Neke je to zbunilo, ali nije riječ o značajnim obilasku.

"Nije da, ali da nismo imali navigaciju ne bi snašli. Bio je neki znak obilaska, ali nam nije bilo jasno u kojem smjeru treba da idemo", rekao je Damir iz BiH.

"Ma nije strašno objasnili su nam sve tu na naplatnoj rampi", objasnio je Andrej iz Crne Gore.

Dok se radi na poboljšanju protočnosti prometa oko izlaza Split na ovoj dionici trebat će strpljenja.

najčitanije
