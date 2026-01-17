Trgovci htjeli ukinuti ograničene cijene pa naljutili potrošače: 'Ljudi moraju jesti'

Ukinite 100 zamrznutih proizvoda, zatražili su trgovci. Vlada odgovara: ništa od toga! Sukus je to zahtjeva Udruge poslodavaca koji traže i revidiranje odluke o neradnim nedjeljama.

Istražili smo do kada bi Vladina mjera mogla biti na snazi.

I tjestenina i mlijeko i sok, odnosno ukupno stotinu proizvoda ima ograničenu cijenu. Da tu mjeru treba ukinuti, traže u Hrvatskoj udruzi poslodavaca.

Stigla odbijenica

"U okruženju u kojem inflacija pokazuje znakove popuštanja, a vidimo i da su izgledi za kretanje energenata za iduće dvije godine su povoljniji i trebali bi biti jeftiniji u odnosu na 2025., trebali bi razmisliti o ukidanju ograničenja cijena", kaže Hrvoje Stojić, glavni ekonomist HUP-a.

U HUP-u dodaju da je trgovina na malo usporila i zbog svega se proračun manje puni. Iz Ministarstva gospodarstva stiže im odbijenica: "Najnoviji podaci potvrđuju pad ukupne inflacije i usporavanje rasta cijena hrane, što jasno pokazuje da mjere Vlade Republike Hrvatske daju mjerljive rezultate u upravljanju inflacijskim pritiscima.

Različite interesne skupine imaju pravo iznositi svoje prijedloge i očekivanja, no odgovornost Vlade Republike Hrvatske jest uravnotežiti interese gospodarstva i građana te donositi odluke utemeljene na podacima i stvarnim učincima na životni standard".

Rad nedjeljom?

Konkretno, podaci Zavoda za statistiku pokazuju da je inflacija u prosincu 3,3 % u odnosu na lani, dok su cijene hrane i bezalkoholnih pića rasle 2,8 %.

U HUP-u dodatno traže da se ukine i zabrana rada nedjeljom. Njima uz bok staje i Udruga logistike i trgovine. Država šteti sama sebi, smatraju.

"Ubiranje PDV-a od države ili prihodi gospodarstva bili bi još i veći da su bile radne nedjelje i neki drugi segmenti tih ograničavajućih mjera", poruka je Stjepana Roglića iz Udruge trgovine i logistike.

Kako nadoknadit manjak?

Što se Ministarstva gospodarstva tiče, poručuju da poštuju slobodno tržište i da će uspostava Registra stanovništva omogućiti pravednije usmjeravanje mjera prema najpotrebitijima. Trgovci su svojim zahtjevima posebno naljutili udrugu potrošača. Jer zamrznute cijene su čista socijalna mjera, kaže Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača: "Košarica za samca, ona najstandardnija koja mora biti - ljudi moraju jesti, ljudi se moraju oprati, moraju oprati suđe - ta je 250 eura. Imamo 300 tisuća umirovljenika s 300 eura i manje. Neka HUP objasni kako ti s 300 eura mogu popuniti našu košaricu, platiti režije i živjeti do iduće mirovine".

Iz HUP-a odgovaraju - pogledajte što se dogodilo Mađarskoj koja najdulje ograničava cijene. U razdoblju od tri godine inflacija hrane je 17 posto. "Studija koja je rađena o utjecaju njihovih mjera pokazala je da što dulje mjere traju, to je veći skok šireg spektra proizvoda. To je nešto što bismo trebali izbjeći", poručuje Stojić.

Prevedeno, trgovci će manjak na ograničenim proizvodima nadoknaditi na onima koji nemaju zamrznutu cijenu. A iz odgovora Ministarstva gospodarstva može se iščitati da će ova mjera ostati do ljeta i uspostave Registra stanovništva, gdje će se vidjeti kome je potrebna, a kome ne.