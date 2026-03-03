Sukob podijelio djevojke, savezi pucaju pred ceremoniju!

U vili se osjeća napetost – tišina je teška, a djevojke u iščekivanju novog pisma jedva skrivaju nervozu. No napetost ne proizlazi samo iz neizvjesnosti oko daljnjeg tijeka natjecanja, već i iz nedavnog sukoba čije se posljedice i dalje osjećaju među kandidatkinjama, prenosi RTL.

Jedna od djevojaka pokušava spustiti loptu i smiriti situaciju riječima: „Ne mislim da sam te uvrijedila, ali ako jesam, reci mi pa ću ti se ispričati.“ Ipak, njezin pokušaj pomirenja nailazi na hladan zid.

Odgovor stiže bez imalo zadrške: „Mene ne možeš povrijediti, ali tvoja igra je kod mene već pročitana.“

Ton razgovora ubrzo postaje oštriji, a optužbe sve izravnije. Granica između iskrenog mišljenja i otvorenog napada sve je tanja. Jedna izjava izrečena pred svima dodatno rasplamsava situaciju i pokreće niz reakcija. Dok dio djevojaka smatra da je riječ o nepotrebnom provociranju, druge su uvjerene da je napokon uzvraćeno istom ili čak jačom mjerom.

U cijeloj raspravi posebno odzvanja poruka: „S kim si, takav si pa i kad griješiš.“

Sve je očitije da se u vili stvaraju suprotstavljeni tabori, a objektivnost ustupa mjesto lojalnosti i osobnim simpatijama.

