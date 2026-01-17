Mirza Džomba objasnio što naši rukometaši nisu radili dobro protiv Gruzije

NET I VOYO /
Hrvatska muška rukometna reprezentacija puno je teže od očekivanog svladala reprezentaciju Gruzije s 32-29 (15-14) u subotnjoj utakmici odigranoj u Malmo Areni, kojom je otvorila nastup na Europskom prvenstvu u Švedskoj, Danskoj i Norveškoj.
Nakon utakmice je legendarni hrvatski rukometaš Mirza Džomba u RTL-ovoj emisiji 'Vrijeme je za rukomet' objasnio u čemu su su hrvatski rukometaši pogriješili.