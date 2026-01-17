Kuzma s dvije obrane, bomba Klarice ili cepelin: Odaberite najbolji potez utakmice
Sudjelujte u anketi i odaberite Telemach potez dana, a u nastavku možete sudjelovati u natječaju i osvojiti televizor Samsung QLED 55Q60C
Hrvatska je pobjedom protiv Gruzije (32:29) otvorila ovogodišnje Europsko prvenstvo u rukometu.
Na ovoj smo utakmici vidjeli spektakularne pogotke, ali i nekoliko odličnih obrana golmana.
Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!
1. Dominik Kuzmanović prvenstvo otvorio s dvije sjajne obrane
2. Bomba Luke Lovre Klarice
3. Cepelin naše reprezentacije
Ne zaboravite, tijekom svake naše emisije 'Vrijeme je za rukomet' imate priliku glasati za Telemach potez dana. Na portalu net.hr pogledajte najbolji potez i odaberite tko vas je od rukometaša najviše oduševio.
Također, sudjelujte u kreativnom natječaju Uhvati loptu, osvoji Telemach prvenstvo te 1. veljače budi ponosni vlasnik Samsung QLED 55Q60C televizora.
Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!