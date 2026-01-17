Kuzma s dvije obrane, bomba Klarice ili cepelin: Odaberite najbolji potez utakmice

Hrvatska je pobjedom protiv Gruzije (32:29) otvorila ovogodišnje Europsko prvenstvo u rukometu.

Na ovoj smo utakmici vidjeli spektakularne pogotke, ali i nekoliko odličnih obrana golmana.

Za vas smo izdvojili tri najbolja poteza, a na vama je da odaberete Telemach potez dana - po izboru gledatelja!

Odaberite Telemach potez dana: Dvije obrane sjajnog Dominika Kuzmanovića Bomba Luke Lovre Klarice Sjajan cepelin naše reprezentacije

1. Dominik Kuzmanović prvenstvo otvorio s dvije sjajne obrane

2. Bomba Luke Lovre Klarice

3. Cepelin naše reprezentacije

Sadržaj nastao u suradnji s RTL native timom i Telemach Hrvatska!