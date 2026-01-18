Prvo smo se hvatali za glavu, a zatim slavili, Duvnjak poručio: 'Nije bilo lako za gledat... Čestitke dečkima!'

SLIJEDI NIZOZEMSKA /

Neizvjesnu utakmicu u Malme Areni pratili su jučer i mnogobrojni Hrvati.

Na samom početku orila se pjesma, onda je na polovini prvog poluvremena - nastao muk. Šest golova razlike od Gruzije za koju se vjerovalo da je najlakši protivnik neugodno je iznenadio brojne navijače na tribinama pa i nekadašnjeg kapetana Domagoja Duvnjaka koji se hvatao za glavu. Ubrzo naši rade seriju od sedam golova, vode na poluvremenu pa u dramatičnoj završnici pobjeđuju.

"Pa nije bilo lako za gledati, ali čestitke dečkima, što su izvukli utakmicu na kraju. Dva boda se pišu. Sutra je novi dan, analizirat ćemo ono što je bilo dobro i što je bilo loše, pripremiti se za bitnu utakmicu protiv Nizozemske", rekao je Duvnjak.

