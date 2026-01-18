FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ISPIT ODLUKE /

Ines prije treninga hrvatskih rukometaša porazgovarala s Tinom Lučinom, provjerite što joj je rekao

Posljednji trening prije utakmice hrvatske rukometne reprezentacije sa sljedećim protivnikum na Euru, reprezentacijom Nizozemske, je pratila i reporterka RTL Danas Ines Goda Forjan. A uoči treninga je razgovarala s Tinom Lučinom.

"Nismo odigrali kako smo se dogovorili protiv Gruzije. Nismo bili pravi, ali najbitnije na kraju je pobjeda i da smo započeli turnir sa dva boda. Moramo analizirati greške ovaj i ispraviti to već protiv Nizozemske", rekao je Lučin na početku, a cijeli razgovor pogledajte u videu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
18.1.2026.
21:20
Maj Gašparac
Rukomet 2026Hrvatska Rukometna ReprezentacijaEuropsko Prvenstvo U Rukometu 2026Nizozemska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx