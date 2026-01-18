Ozbiljna lica hrvatskih rukometaša na treningu uoči Nizozemske: 'To je malo finale'

Tu i tamo koji osmijeh, ali uglavnom su ozbiljna lica prevladavala na treningu uoči Nizozemske. Ne baš uvjerljiv nastup upalio je alarm, no to možda uopće nije loše. Hrvatski rukometaši pod pritiskom utakmice koja nosi drugi krug moraju dići razinu igre, a što će za to biti ključno donosi Helena Barić.

Pobjeda je tu, bodovi su upisani, ali većeg slavlja nakon utakmice nije bilo. A jutro nakon – napetost je popustila, pa se među ozbiljnim izrazima lica ipak našao i pokoji osmijeh. Hrvatska je otvorila Euro pobjedom protiv Gruzije, ali to nije bila pobjeda koja donosi mir – nego ona koja otvara nova pitanja.

"Valjda smo tako navikli da ljudima malo živce pojedemo, i sami sebi ajmo reć, da se nekako trgnemo da se probudimo. Ta utakmica je bila jedno upozorenje za nas da moramo bolje, da moramo malo čvršće", rekao je Mario Šoštarić.

U Malmeu se sinoć događalo svašta što je malo tko očekivao. Gruzija je lako dolazila do pogodaka, u jednom trenutku smo bili čak šest pogodaka u zaostatku. I to protiv reprezentacije protiv koje smo računali na sigurne bodove. Buđenje se dogodilo tek sedam minuta prije kraja kada je bilo 27:27, a Hrvatska je golovima Šoštarića i Martinovića došla do dva gola prednosti, i u završnici potvrdila pobjedu 32:29.

"Pokazali smo da se možemo vratit s minus šest, imamo te kvalitete, isto tako smo pokazali da možemo igrat loše tako da evo pronać tu balans u ovoj igri, po meni je falilo discipline u napadu i u obrani. Sam ovaj ritam utakmice svaki drugi dan nemaš ti ni puno vremena razmišljat o ovoj utakmici već se pripremaš glavom za sljedeću tako da mislim da je to u ovakvim teškim i ne baš bajnim trenucima je i dobro", poručuje Luka Cindrić.

Zato se već danas fokus seli na sljedeći izazov. Sutra Hrvatsku čeka Nizozemska — utakmica koja bi mogla odlučiti rasplet skupine.

"Nizozemci igraju još brži rukomet, imaju igrače koji dobro drže tu vanjsku liniju, jako brz rukomet, imaju dobre šutere i moramo biti puno bolji u obrani, puno gušći i agresivniji, moramo im dat kontakt na šutu i u napadu moramo pokazati strpljenje i više discipline, pa će ulaziti lopte", uvjeren je kapetan Ivan Martinović.

Pobjeda protiv Nizozemske značila bi velik korak prema drugom krugu i mirniju situaciju u skupini. Poraz s druge strane gura Hrvatsku u tešku misiju - pobijediti Švedsku u zadnjem kolu na domaćem terenu.

"To je ključna utakmica, kao neko malo finale i tu moramo uć sto posto, opet osjetit taj feeling kao što smo imali prošlo prvenstvo i onda idemo po pobjedu", ističe Josip Šimić.

Iz hrvatskog tabora zavaravanja nema — za priču sa svjetskog prvenstva buđenje se mora dogoditi što prije i protiv Nizozemske pokazati ono što nas je dovelo do prošlogodišnjeg finala.