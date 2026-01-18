Ovo su najvažnije stvari koje smo naučili iz dramatične pobjede Hrvatske na otvaranju rukometnog Eura

Hrvatska rukometna reprezentacija u subotu je u prvom nastupu na Europskom prvenstvu uz puno muke, daleko teže nego što je bilo očekivano, pobijedila Gruziju 32:29 i osvojila dva boda na otvaranju.

Nije ovo bila dobra predstava hrvatskih rukometaša, Gruzija se pokazala kao jako tvrd orah i pružala je sjajan otpor. Tek su u samoj završnici pali, što su naši rukometaši i uzeli puni plijen.

Katastrofa na početku

Hrvatska je grozno ušla u utakmicu. Početne minute na Euru bila su kao iz noćne more. Gruzijci su bili hrabri, brzi i igrali bez bilo kakvog respekta prema Hrvatskoj, koja je ostala zatečena i nije izgledala kao viceprvak svijeta, što jest.

Bili smo neprepoznatljivi, uspavani i niti u jednom segmentu nismo bili dobri. Vrhunac toga je bio u 17. minuti kada su Gruzijci poveli 15:11. Na sreću, brzo smo uzvratili i preokrenuli, no tako lagan odlazak u rezultatski zaostatak protiv neke jače reprezentacije bi bio koban.

Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

Golmani zakazali

Naš vratarski dvojac u ovoj utakmici, Mandić i Kuzmanović, u prvom nastupu na Euru nije opravdao očekivanja. Istina, obrana je bila jako loša tijekom dobrog dijela utakmice, ali niti naši golmani, koji su upisali svaki po tri obrane, nisu momčadi pružali sigurnost. OK, tek je početak turnira, možda su imali loš dan, ali s tako slabom izvedbom golmana, teško ćemo daleko dogurati.

Foto: Mathilda Schuler/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia

Bljeskovi u ključnim trenucima

U prvom poluvremenu je Hrvatska bila u velikom zaostatku pa odjednom proigrala te serijom od sedam uzastopnih golova i na odmor otišli s prednošću 15:14. slična situacija je bila i u samoj završnici utakmice kada smo osigurali pobjedu. Te serije izgledaju obećavajuće i bude optimizam, ali se mora imati na umu da smo igrali protiv Gruzije, koja je brzo ispustila vodstvo i teško da će nam takvo nešto uvijek uspijevati.

Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

Individualna kvaliteta

Hrvatska do pobjede nad Gruzijom nije stigla zbog momčadi i to treba zabrinjavati Dagura Sigurdssona. Do pobjede nad slabašnom Gruzijom stigli smo zahvaljujući klasi naših briljantnih individualaca. Mario Šoštarić bio je najefikasniji igrač s osam pogodaka i zasluženo je proglašen igračem utakmice, dok su kapetan Ivan Martinović i Tin Lučin postigli ključne golove u trenucima kada se utakmica lomila.

Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

Obrana 5-1 je naš spas

Hrvatska je u prvom nastupu na Euru prezentirala svoju obranu 5-1 i odmah se ona pokazala ključnom. Iako smo u drugom poluvremenu griješili u napadu, obrana 5-1 je funkcionirala dobro, bili smo agresivni i disciplinirani. Hrvatska je njom zaustavljala napade Gruzije u ključnim trenucima i baš zbog nje na kraju stigla do pobjede. Iako se malo toga dobroga može zaključiti na bazi predstave protiv Gruzijaca, obrana 5-1 ulijeva nadu i mogla bi biti naše najvažnije oružje. A to kako će funkcionirati u jačim utakmicama, vidjet ćemo već u ponedjeljak, u dvoboju protiv Nizozemske koji je ključan za prolazak skupine.

Foto: Tobias Jorgensen/gonzales Photo/profimedia

