Alilović briljirao nakon drame na Euru: 'Jedno mi je kod nas baš nevjerojatno i to je činjenica'

Mirko Alilović dramatičnu je utakmicu Hrvatske i Gruzije (32-29) u 1. kolu Europskog rukometnog prvenstva u Malmou gledao sa suigračima iz Wisle Plocka, u klubu, nakon treninga. Bilo je tu Poljaka, Slovenaca, gledao je s njima i Lovro Mihić, koji isto igra za Wislu.

Mirko se smije, ni sam ne vjeruje kakvu smo dramu proživjeli...

"Probili smo led i živce", kaže Mirko Alilović u uvodu...

"Poslije treninga smo gledali u svlačionici, nisam ni išao doma jer je bio uzbudljivo. Nadao sam se da ću moći između prvog i drugog dijela, da će naši voditi, da će biti laganica, ali nije bila. Ovako je bilo toliko uzbudljivo da sam ostao gledati u klubu. Bilo nas je dosta. Poljaci, Slovenci, bio je tu i Lovro. Preživio je Lovro. Bilo nas je. Prvih 15-20 minuta smo svi bili u nevjerici, kad su oni poveli 12-6. Nije bilo ugodno, bilo je baš iznenađujuće, neugodno iznenađenje. Gruzija je igrala iznenađujuće dobro, mi smo igrali iznenađujuće zbunjeno. Izvukli smo onako baš kako mi znamo. Stres, pritisak. Ovo je bilo baš gusto i napeto. Meni je to fenomenalno, kako mi uvijek volimo taj stres. Meni je to nevjerojatno. Ne samo u rukometu, nego u drugim sportovima. Fenomenalno. Kad gledam to izvana, smiješno mi je to. To je činjenica. Zašto bi mi dobili nekog 10 razlike, kad čitavu naciju možemo držati pred TV-om 60 minuta."

Nasmijao se Mirko, uzeo dah...

"Ja vjerujem da smo mi ekipa koja živi od adrenalina, ovisnici o adrenalinu, adrenalin junkiesi. Tako bi ja rekao. Svaka čast, izvukli su na kraju. Bilo je teško, svi smo znali da je bilo teško. Nitko nije upisao bodove prije. Gruzija je odigrala iznad svojih mogućnosti. Probili smo led, dobili smo, dva boda su tu i idemo naprijed."

Slijedi Nizozemska...

"Igrat ćemo bolju utakmicu. Siguran sam u to. Dosta je utjecalo i to što su dva poraza u pripremama od Njemačke okarakterizirani kao ispadanje iz skupine na nekom velikom natjecanju. Tako je doživljeno u domovini. Ljudi dragi, te utakmice i služe za isprobavanje. Vidjeli smo ih da je Dagur Sigurdsson koristio igrače koji su manje igrali, koji su se vraćali tek nakon ozljeda i ostalo, manja minutaža u klubovima i ti problemi. Samim time, malo nam je samopouzdanje malo uzdrmano, ali evo, nakon ovog vjerujem da ćemo se dizati iz utakmice u utakmicu. Nizozemska je puno bolja ekipa od Gruzije. Steinsa je motor te ekipe i mislim da ga možemo zaustaviti. Nemaju izrazitog šutera izvana kao što je Smits koji im nedostaje jako, kao što je Gruzijcima bio Zagrebaš Tskhovrebadze. Vjerujem da ćemo se malo osloboditi i igrati puno bolje nego danas."

