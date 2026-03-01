Strava u susjedstvu! Umirovljeni vatrogasac ubio suprugu samostrelom pa presudio sebi: Pogodio ju ravno u čelo

Umirovljeni vatrogasac Tony R. (56) iz okolice Kraljeva, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima, usmrtio je suprugu i sebe te ozlijedio majku, piše Telegraf.rs.

Prema neslužbenim informacijama, Tony je samostrelom svoju suprugu Jelenu R. (50) pogodio ravno u čelo.

Zbog teških i stravičnih ozljeda žena je preminula na mjestu događaja, bez ikakve prilike da pokuša pobjeći ili pozvati pomoć.

Prvo ja napao majku

Krvavi slijed događaja započeo je napadom na najstariju članicu obitelji. Tony je najprije napao svoju majku Grozdanu R. (79) i pritom je ozlijedio. Iako ranjena i u stanju potpunog šoka, starica je nevjerojatnom snagom uspjela pobjeći iz kuće užasa.

Otrčala je do susjedove kuće tražeći pomoć, dok je unutar doma vladao potpuni kaos. Ona je jedina svjedokinja koja može precizno reći što se dogodilo - rekli su izvori s mjesta tragedije. Starica je žurno prevezena u Opću bolnicu "Studenica", gdje se nalazi pod stalnim nadzorom liječnika.

Nakon što je usmrtio suprugu, Tony R. posegnuo je za lovačkom puškom i presudio si hicem.

Ekipe hitne medicinske pomoći koje su brzo stigle na mjesto događaja mogle su samo konstatirati smrt oboje supružnika.

Stanovnici Jarčujke ostali su u potpunom šoku. Tonija opisuju kao tihog susjeda i predanog profesionalca. Umirovljeni vatrogasac koji je tijekom karijere spasio stotine života. Susjedi ističu da su obitelj smatrali uzornom te da ništa nije upućivalo na ovakav, kako kažu, "filmski zločin".

Pripadnici MUP-a i dežurni javni tužitelj obavili su višesatni očevid. Tijela žrtava bit će poslana na obdukciju, a policija detaljno istražuje podrijetlo samostrela te provjerava je li lovačka puška bila u zakonitom posjedu.

