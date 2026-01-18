Konj i jahač kao prst i nokat: Slavonska tradicija koja spaja generacije

NERASKIDIVA LJUBAV /

U Slavoniji, Baranji i Srijemu – tradicionalna pokladna jahanja. Običaj koji traje još od vremena vojne granice s Osmanlijama, s koje su se graničari na konjima vraćali u svoja sela.

Putem su ih dočekivali mještani s jelom, pićem i pjesmom - baš kao i danas u Petrijevcima. Topot kopita i pjesme odjekivali su Petrijevcima zbog ljubavi prema konjima i čuvanju tradicije.

"Osjećaj je taj da zaboravimo na sve brige, veselimo se što smo se sastali i vraćamo se u neka stara vremena kada su naši stari jahali kroz selo i delicijama našim se častili", kaže Tomislav iz Valpova.

Šokac i konj su kažu kao prst i nokat, a njihova ljubav je neraskidiva.

Više o ovoj dugogodišnjoj tradiciji pogledajte u prilogu Bojana Uranjeka.