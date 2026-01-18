FREEMAIL
KONZULTACIJE U TIJEKU /

Vlada poslala poruku Trumpu, očekuju li se daljnji potezi? 'Ne slažemo se...'

Ne slažemo se s nametanjem bilo kakvih dodatnih carina - poruka je hrvatske Vlade na potez američkog predsjednika Donalda Trumpa. U tijeku su intenzivne konzultacije pa je pitanje hoće li i kakve poteze prema SAD-u povući Hrvatska. 

Zbog Trumpovih novih carina za osam zemalja Europske unije, ministri vanjskih poslova EU pozvani su na online sastanak. Hrvatski ministar o problemu diplomatski, u rukavicama.

"Mislim da je dijalog najvažniji u ovom trenutku, razboritost u postupanju i isto tako pozivamo na deeskalaciju", poručio je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.

Vlada poručuje da saveznici u okviru NATO-a trebaju međusobno poštovati načela suvereniteta i teritorijalnog integriteta, a Grenland je dio Danske. Protive se dodatnim američkim carinama i zalažu za jedinstven europski stav ako bi se takve najave SAD-a ostvarile.

18.1.2026.
19:50
Katarina Brečić
CarineDonald TrumpVladaMvepGordan Grlić RadmanSad
