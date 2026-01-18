FREEMAIL
NAPETOST PA VESELJE /

Dramu s Gruzijom na RTL-u pratilo milijun ljudi! 'Vrijeme je za rukomet' najgledanija emisija

Hvala vam što ste jučer bili uz našu emisiju i RTL koji je bio najgledanija medijska grupa cijelog dana

18.1.2026.
19:44
RTL Danas
Rtl Danas
Dramatičnu utakmicu u Malmö Areni pratile su i stotine hrvatskih navijača. Iako se na trenutke činilo da ćemo izgubiti, naši su rukometaši na prvoj utakmici na rukometnom Euru ipak uzeli 2 boda. 

Grizli su se nokti, hvatalo za glave! Legendarni se kapetan, Domagoj Duvnjak jučer znojio više nego kad je i sam igrao. Kad su naši pokazali karakter i postigli izjednačenje - olakšanje je bilo očigledno, a Malmö Arena - ponovno je živnula!

Danas - rukometaši treniraju, navijači odmaraju. A sutrašnji protivnici Nizozemci najavljuju još jednu tešku utakmicu.

Podršku navijača imaju

"Hrvatska je sjajna momčad, lani su osvojili drugo mjesto na Svjetskom prvenstvu, dakle oni su druga najbolja momčad na svijetu! Protiv njih mi stvarno moramo dati sve od sebe i biti spremni kako bi, naravno, pobijedili", kaže Lars Kooij, rukometni reprezentativac Nizozemske.

Nizozemci za prolazak moraju pobijediti Hrvatsku. Sigurddsson i igrači danas imaju priliku analizirati njihovu jučerašnju utakmicu protiv Švedske i sutra protivnike napasti kako treba.

Na podršku navijača - mogu računati! Posebice onih koji su nekoć igrali s njima! Od vrha nas dijele prvo Nizozemci protiv kojih igramo sutra, a pobjedi se svi nadamo!

RTL najgledaniji

Hvala vam što ste jučer bili uz našu emisiju i RTL koji je bio najgledanija medijska grupa cijelog dana. Utakmica Hrvatska – Gruzija bila je najgledaniji program u danu, s udjelom u gledanosti od 49 posto među gledateljima do 60 godina. Dramu s Gruzijom pratilo je milijun ljudi, a emisija "Vrijeme je za rukomet" bila je najgledanija emisija u svom terminu.

