TEK PRVA GODINA MANDATA /

Hvalisavi 'mirotvorac' tvrdi da je dovršio čak osam ratova: 'To će biti moje najveće nasljeđe'

U RTL Dosjeu donosimo vam Trumpove ratove - jer znamo da se hvali kako ih je dovršio čak 8.Uz to već tri tjedna prijeti aneksijom Grenlanda, a saveznicima uvodi carine jer se tome protive.

Napada Venezuelu, oteo je i njezina predsjednika, a tek je u prvoj godini drugog mandata.

"Moje najveće nasljeđe bit će ono mirotvorca i ujedinitelja. To je ono što želim biti: mirotvorac i ujedinitelj", poručio je američki predsjednik Donald Trump, samoprozvani predsjednik mira.

"Završio sam osam ratova, neki traju 35 godina, jedan više od 37, jedan 32 godine - osam ratova", pohvalio se Trump sredinom prosinca.

Ovo je tvrdnja koju Trump neprestano ponavlja, a koja je, u najmanju ruku, snažno osporavana.

Više o Trumpovim "zaslugama", pogledajte u prilogu Ane Trcol.

18.1.2026.
21:02
RTL Danas
