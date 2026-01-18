Evo što Nizozemci pričaju uoči dvoboja s hrvatskom rukometnom reprezentacijom

PILA NAOPAKO? /

Nizozemska u ponedjeljak kreće u spas Eura. Nakon poraza od domaćina prvenstva, Švedske, igraju protiv Hrvatske.

Računica je jasna. Mora pasti Hrvatska, mora pasti Gruzija ako žele zauzeti jedno od prva dva mjesta koja vode u drugi krug. Nizozemska je sinoć izgledala solidno do 25. minute kada je zbog nesportskog prekršaja izravan crveni karton dobio Luc Steins. Švedska je tu pobjegla s dva na četiri gola prednosti koju do kraja utakmice nije ispustila.

"Riječ je o vrlo kvalitetnoj momčadi, što su pokazali i na posljednjem Svjetskom prvenstvu. Imaju puno snage u vanjskoj liniji, a tu je i Cindrić, koji je mozak njihove igre u napadu. Upravo će nam za obranu najveći izazov biti zaustaviti ta dva segmenta", komentirao je Hrvatsku nizozemski izbornik Staffan Olsson, a Luc Steins je rekao sljedeće:

"Mislim da moramo vjerovati u sebe. Hrvatska ima izuzetno jaku momčad s puno kvalitetnih igrača, a ova utakmica je izuzetno važna za rasplet skupine."