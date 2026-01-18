Goropadni Danci jure po drugi krug rukometnog Eura, mogu li Rumunji prirediti senzaciju?
Utakmicu Danska - Rumunjska od 20.30 gledajte na RTL televiziji i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite je na portalu Net.hr
U drugom kolu skupine B Europskog prvenstva u rukometu, snage će odmjeriti domaćin Danska i reprezentacija Rumunjske. Riječ je o dvoboju dviju momčadi koje su turnir otvorile s potpuno suprotnim ishodima i ambicijama uoči nedjeljnog okršaja u Herningu, koji možete gledati uživo na RTL-u i platvormi Voyo.
Danska, jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova, furiozno je otvorila prvenstvo pred svojom publikom pobjedom nad Sjevernom Makedonijom od 36:24 i pobjeda protiv Rumunjske praktički bi im osigurala prolazak u glavnu rundu natjecanja. S druge strane, Rumunjska je bez bodova i nalazi se pod imperativom pobjede za ostanak na turniru.
Utakmica počinje u 20.30 sati.
