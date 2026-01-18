FREEMAIL
POSLASTICA U HERNINGU /

Goropadni Danci jure po drugi krug rukometnog Eura, mogu li Rumunji prirediti senzaciju?

Goropadni Danci jure po drugi krug rukometnog Eura, mogu li Rumunji prirediti senzaciju?
Foto: Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Sportfotodienst/profimedia

Utakmicu Danska - Rumunjska od 20.30 gledajte na RTL televiziji i platformi Voyo, a u tekstualnom prijenosu pratite je na portalu Net.hr

18.1.2026.
16:08
Maj Gašparac
Eibner-pressefoto/marcel Von Fehrn/imago Sportfotodienst/profimedia
U drugom kolu skupine B Europskog prvenstva u rukometu, snage će odmjeriti domaćin Danska i reprezentacija Rumunjske. Riječ je o dvoboju dviju momčadi koje su turnir otvorile s potpuno suprotnim ishodima i ambicijama uoči nedjeljnog okršaja u Herningu, koji možete gledati uživo na RTL-u i platvormi Voyo.

 

Danska, jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova, furiozno je otvorila prvenstvo pred svojom publikom pobjedom nad Sjevernom Makedonijom od 36:24 i pobjeda protiv Rumunjske praktički bi im osigurala prolazak u glavnu rundu natjecanja. S druge strane, Rumunjska je bez bodova i nalazi se pod imperativom pobjede za ostanak na turniru.

Europsko prvenstvo u rukometu, skupina B, 2. kolo
18.01.2025.
20.30
0
Danska
 
:
0
Rumunjska
 

 

Standings provided by Sofascore

 

Utakmica počinje u 20.30 sati. 

 

 

POGLEDAJTE VIDEO: Mirza Džomba objasnio što nije bilo dobro protiv Gruzije

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026DanskaRumunjska
najčitanije
