Goropadni Danci jure po drugi krug rukometnog Eura, mogu li Rumunji prirediti senzaciju?

U drugom kolu skupine B Europskog prvenstva u rukometu, snage će odmjeriti domaćin Danska i reprezentacija Rumunjske. Riječ je o dvoboju dviju momčadi koje su turnir otvorile s potpuno suprotnim ishodima i ambicijama uoči nedjeljnog okršaja u Herningu, koji možete gledati uživo na RTL-u i platvormi Voyo.

Danska, jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova, furiozno je otvorila prvenstvo pred svojom publikom pobjedom nad Sjevernom Makedonijom od 36:24 i pobjeda protiv Rumunjske praktički bi im osigurala prolazak u glavnu rundu natjecanja. S druge strane, Rumunjska je bez bodova i nalazi se pod imperativom pobjede za ostanak na turniru.

Europsko prvenstvo u rukometu, skupina B, 2. kolo 0 Danska : 0 Rumunjska

Utakmica počinje u 20.30 sati.

