Leonardo DiCaprio (51) prkosi godinama: Jesu li to majčini geni ili su zaslužne mlade djevojke?

Glumac Leonardo DiCaprio, koji je u studenom proslavio 51. rođendan, i dalje nosi titulu jednog od najpoželjnijih neženja na svijetu. Njegova nominacija za Zlatni globus u trileru "One Battle After Another" i upečatljiv nastup na crvenom tepihu, ponovno su pokazali da godine nisu ostavile trag na njegovoj vitalnosti.

Dok mnogi njegovi vršnjaci pokazuju neizbježne znakove starenja, čini se da je za DiCaprija vrijeme stalo, a strani mediji navode da je razlog tome kombinacija snažne genetike naslijeđene od majke i životnog stila koji uključuje druženje sa znatno mlađim partnericama.

Američki glumac je svojim dolaskom obilježio dodjelu nagrada Ceha američkih redatelja (DGA) za 2026. godinu, koja se održala u subotu navečer na Beverly Hillsu, a svojom je pojavom ponovno pokrenuo komentare o svom mladolikom izgledu. Priznati holivudski glumac i dugogodišnji miljenik žena prisustvovao je svečanosti kako bi odao počast jednom od najcjenjenijih redatelja današnjice, Paulu Thomasu Andersonu (55), piše Daily Mail.

Foto: Profimedia

Mladolik izgled na majku

Mnogi vjeruju da ključ DiCaprijeve vitalnosti leži u genetici. Njegova majka, Irmelin Indenbirken, koja u 83. godini i dalje plijeni energijom, njegova je najveća podrška i česta pratnja na glamuroznim događanjima.

Njemačko-rusko podrijetlo i "snažni geni", koje često spominju njemu bliski ljudi, čine se kao logično polazište. Irmelin, bivša tajnica, preselila se iz Njemačke u SAD i sama odgajala Leonarda nakon razvoda, usadivši mu disciplinu i upornost. No, genetika je samo dio priče. DiCaprio je poznat po strogom načinu života. Iako nije isključivi vegan, aktivno ulaže u tvrtke koje se bave biljnom prehranom i često je prakticira. Njegova rutina vježbanja uključuje naporne treninge s vlastitom težinom i vožnju bicikla, a kao strastveni ekološki aktivist, "detoksikaciju" od stresa holivudskog života pronalazi u boravku u divljini, daleko od očiju javnosti.

Foto: Profimedia

Mnogi komentiraju kako je glumac slika i prilika svoje majke Irmelin, od koje je naslijedio prepoznatljive crte lica koje prkose godinama. Ipak, u javnosti se često može čuti i šala kako tajna njegove mladolikosti ne leži samo u prehrani, već i u činjenici da se redovito okružuje znatno mlađim partnericama. S druge strane, značajan utjecaj pripisuje se i njegovom ljubavnom životu, koji je već desetljećima predmet analiza i šala. Njegova veza s 24 godine mlađom talijanskom manekenkom Vittorijom Ceretti (27) glavna je tema medija, osobito nakon što je nedavno nosila zastavu na otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Milanu. Iako je Vittoria postala poznata kao žena koja je "srušila Leovo pravilo o 25 godina", obrazac veza s izrazito mladim ženama i dalje je prisutan.

Foto: Profimedia

Podaci pokazuju da su čak 23 od njegovih 27 poznatih partnerica vezu započele u dobi između 20 i 25 godina. Teorija kaže da ga druženje s mlađim generacijama, posjećivanje festivala poput Coachelle i ljetovanje na Ibizi mentalno održava mladim. Sam glumac je u jednom intervjuu priznao da se osjeća kao da ima 35 godina, što se savršeno poklapa s dobi žena kojima je okružen. Dok kritičari govore o neravnoteži moći, njegove bivše partnerice, poput Camile Morrone, branile su vezu izjavama da "svatko treba imati pravo biti s kim želi".

Foto: Profimedia

Počast redatelju Paulu Thomasu Andersonu

Njegova prisutnost na događaju predstavljala je jedno od zapaženijih iznenađenja večeri. DiCaprio je na ceremoniji imao ulogu prezentera nagrade redatelju filma "One Battle After Another", Paulu Thomasu Andersonu. Oscarom nagrađeni glumac izašao je na pozornicu kako bi Andersonu uručio DGA medaljon za izvanredno redateljsko postignuće u igranom filmu. Anderson je osvojio nagradu u glavnoj kategoriji, a u konkurenciji su bili i istaknuti redatelji poput Ryana Cooglera za film "Sinners" i Chloé Zhao za film "Hamnet".

Tijekom svog govora, DiCaprio je istaknuo kako je Anderson Los Angelesu dao "kinematografski identitet koji se čini gotovo forenzičkim". Ceremoniju, održanu u hotelu Beverly Hilton, vodio je komičar Kumail Nanjiani, dok je Christopher Nolan, koji je u rujnu preuzeo vodstvo sindikata, prvi put predsjedao događajem.

Foto: Profimedia

Glumčevi izrazi lica postali memeovi

Ovo nije prvi put u posljednje vrijeme da DiCaprio privlači znatnu medijsku pažnju. U siječnju je njegov izraz lica na dodjeli Zlatnih globusa 2026. postao predmetom brojnih internetskih komentara i takozvanih "memeova". Njegove reakcije na događaju brzo su se proširile društvenim mrežama. Dodjeli je prisustvovao s glumačkom i filmskom ekipom filma "One Battle After Another", koji mu je donio nominaciju za najboljeg glumca, a sam film osvojio je nagradu za najbolji film.

Tijekom trosatne ceremonije Zlatnih globusa, glumac je sjedio pokraj svoje majke Irmelin Indenbirken (82) i kolege Seana Penna (65). DiCaprio, koji je poznat po tome što štiti svoju privatnost, pokazao je opuštenije raspoloženje, a kamere su zabilježile njegovu spontanu interakciju s drugim slavnim osobama. Jedan od trenutaka koji je privukao posebnu pažnju bio je isječak snimljen tijekom pauze, u kojem glumac gestikulira prema osobi za drugim stolom. Javnost je pozitivno reagirala na priliku da vidi opušteniju stranu glumca koji se rijetko izlaže na takav način.

