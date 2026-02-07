FREEMAIL
SVEČANO OTVARANJE /

Svi su gledali samo u nju: ZOI 2026. u Milanu otvorila djevojka Leonarda DiCaprija

Svi su gledali samo u nju: ZOI 2026. u Milanu otvorila djevojka Leonarda DiCaprija
Foto: Luciano Maria Bisi/afp/profimedia

Manekenka je zablistala u bijeloj haljini Armani Privé izrađenoj posebno za ovu prigodu

7.2.2026.
8:47
Hot.hr
Luciano Maria Bisi/afp/profimedia
Vittoria Ceretti (27), talijanska manekenka i djevojka holivudskog glumca Leonarda DiCaprija (51), bila je jedna od najupečatljivijih figura svečanog otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026. u Milanu. Na stadionu San Siro imala je čast nositi talijansku zastavu, čime je postala jedna od zvijezda večeri.

Elegantno izdanje u bojama Italije

Ceretti, rođena u Brescii, gradu udaljenom oko sat i pol vožnje od Milana, pojavila se u dugoj bijeloj haljini Armani Privé, izrađenoj po mjeri. Haljina s dramatičnim rukavima i visokim ovratnikom isticala se profinjenošću, a manekenka je predala talijansku trobojnicu počasnoj gardi karabinjera Corazzierima. Na stadion je izašla nakon nastupa glazbene dive Mariahe Carey (56), na samom završetku povorke sudionika odjevenih u bijelo, crveno i zeleno.

Svi su gledali samo u nju: ZOI 2026. u Milanu otvorila djevojka Leonarda DiCaprija
Foto: Mickael Chavet/zuma/splashnews.com/splash/profimedia

Oduševljenje gledatelja

Reakcije publike bile su iznimno pozitivne. Gledatelji prijenosa komentirali su njezinu eleganciju i sigurnost na velikoj pozornici, dok su mnogi istaknuli kako je riječ o njezinu najzapaženijem javnom nastupu dosad. Tijekom prijenosa ceremonije televizijski voditelji spomenuli su i njezinu vezu s Leonardom DiCaprijem, kojega su opisali kao „vrlo, vrlo poznatog glumca“.

Veza s Leonardom DiCaprijem

Ceretti je gotovo tri godine u vezi s Leonardom DiCaprijem, američkim glumcem i dobitnikom Oscara. Prvi put su zajedno viđeni u ljeto 2023. godine na Ibizi, a potom i tijekom putovanja Italijom u kolovozu 2024., kada im se pridružio i DiCaprijev bliski prijatelj Tobey Maguire.

Svi su gledali samo u nju: ZOI 2026. u Milanu otvorila djevojka Leonarda DiCaprija
Foto: Luciano Maria Bisi/afp/profimedia

Par svoju vezu nastoji držati podalje od javnosti. Iako se Ceretti u svibnju 2025. pojavila na Met Gali, s DiCaprijem nije pozirala na crvenom tepihu. Slična situacija dogodila se i na premijeri njegova filma One Battle After Another u Los Angelesu, gdje ga je podržala, ali se nije pojavila uz njega pred fotografima.

Izvor blizak paru ranije je za People izjavio da se DiCapriju manekenka iznimno sviđa te ju opisao kao vrlo dragu, nježnu i šarmantnu osobu.

POGLEDAJTE VIDEO:Ekskluzivno za fanove: Posjetite set serije Divlje pčele i zavirite iza kulisa! Evo kako se prijaviti​

Vittoria CerettiManekenkaLeonardo Di CaprioCuraLeonardo Dicaprio
