Nekadašnji veliki talent se vraća u HNL? Borit će se za Europu

Kako doznaje Filip Kožić, stručnjak za transfere koji je surađivao s Lorenzom Laporeom i brojnim drugim stranim novinarima specijaliziranim za transfere, sprema se veliki povratak u HNL.

Naime, s Istrom 1961 i Varaždinom pregovara bivši napadač Zadra, Udinesea, Chelseaja i Rijeke, Stipe Perica. Perica je nekadašnji veliki talent koji je ljudima najviše ostao u sjećanju kada je kao jedva punoljetni mladić iz Hrvatskog kupa izbacio Dinamo. Slijedio je nakon toga veliki transfer u Chelsea, nakon čega se Perica godinama selio po Europi.

Prije dvije godine vratio se u Hrvatsku kada je potpisao za Rijeku, no ni tamo se nije zadržao. Prije gotovo točno godinu dana prešao je u Dinamo iz Bukurešta, gdje je igrao do sada. Za Rumunje je pod Željkom Kopićem odigrao 34 utakmice u kojima je zabio osam pogodaka. Sada bi se Perica opet trebao vratiti u HNL, a s novim klubom će se očito boriti za četvrto mjesto i kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

Exclusive!



Stipe Perica (30) striker, is on the radar of NK Istra 1961 and NK Varaždin as he is available as free agent.



In 18 matches for Dinamo București

he scored 2 goals and assisted for another 3. In february 2026 the contract with București was terminated. #Stipe… pic.twitter.com/wBVfaYgTps — Filip Kožić (@filip__kozic) February 8, 2026

POGLEDAJTE VIDEO: Bronca u Stožicama! Hrvatska nadigrala Francusku u epskom raspucavanju