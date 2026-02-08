FREEMAIL
SRUŠIO DINAMO /

Nekadašnji veliki talent se vraća u HNL? Borit će se za Europu

Foto: Vlad Bereholschi/imago Sportfotodienst/profimedia

Perica je nekadašnji veliki talent koji je ljudima najviše ostao u sjećanju kada je kao jedva punoljetni mladić iz Hrvatskog kupa izbacio Dinamo

8.2.2026.
13:12
Sportski.net
Vlad Bereholschi/imago Sportfotodienst/profimedia
Kako doznaje Filip Kožić, stručnjak za transfere koji je surađivao s Lorenzom Laporeom i brojnim drugim stranim novinarima specijaliziranim za transfere, sprema se veliki povratak u HNL.

Naime, s Istrom 1961 i Varaždinom pregovara bivši napadač Zadra, Udinesea, Chelseaja i Rijeke, Stipe Perica. Perica je nekadašnji veliki talent koji je ljudima najviše ostao u sjećanju kada je kao jedva punoljetni mladić iz Hrvatskog kupa izbacio Dinamo. Slijedio je nakon toga veliki transfer u Chelsea, nakon čega se Perica godinama selio po Europi.

Prije dvije godine vratio se u Hrvatsku kada je potpisao za Rijeku, no ni tamo se nije zadržao. Prije gotovo točno godinu dana prešao je u Dinamo iz Bukurešta, gdje je igrao do sada. Za Rumunje je pod Željkom Kopićem odigrao 34 utakmice u kojima je zabio osam pogodaka. Sada bi se Perica opet trebao vratiti u HNL, a s novim klubom će se očito boriti za četvrto mjesto i kvalifikacije za Konferencijsku ligu.

POGLEDAJTE VIDEO: Bronca u Stožicama! Hrvatska nadigrala Francusku u epskom raspucavanju

Stipe PericaNk VaraždinIstra 1961Dinamo BukureštHnl
