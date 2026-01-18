Ledeni tjedan pred nama: Meteorologinja otkrila gdje će biti najveća opasnost od hladnih valova

I danas većina Hrvatske u minusima, a hladno vrijeme zadržat će se sve do idućeg vikenda - najniža temperatura bit će i do minus 9. Najveća opasnost za hladne valove je u Osječkoj regiji. Damjana Ćurkov Majaroš otkrila je što nas čeka sutra.

Najveća opasnost za hladne valove je u Osječkoj regiji. A što nas od sutra čeka?

"Idućih dana bit ćemo pod utjecajem ogranka jake sibirske anticiklone, što znači da će nam stizati poprilično hladan zrak, još hladniji zrak, ali i dosta suh. Dakle oblaka neće biti toliko, a noćna vedrina će omogučiti dodatno noćno ohlađivanje. Tako su od sutra prema nama vrlo hladna jutra. Lokalna će temperatura biti ispod -10, hladno će biti i tijekom dana, većinom u minusu. I tako hladno će ostati negdje do četvrtka, petka, a onda će prema vikendu, odnosno kraju tjedna temperatura polako rasti", rekla je RTL-ova meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš.