'JEDVA ČEKAM' /

Samo će 150 najbržih imati priliku upoznati dvojicu gospodu savršene: Pogledajte što morate učiniti...

Uskoro počinje nova sezona "Gospodina Savršenog" zato se ovog četvrtka organizira ekskluzivan eventa za najveće obožavatelje. Potrebno je prijaviti svoj dolazak na gospodin-savrseni@rtl.hr, a samo 150 najbržih imat će priliku među prvima upoznati novu gospodu savršene: Karla Godeca i Petra Rašića te ponovno vidjeti Šimu Eleza, prošlogodišnjeg Gospodina Savršenog, ali imati i prvi pogled na novu, petu sezonu koja 26. siječnja počinje na platformi Voyo, a uskoro i na RTL-u.

"Ja iskreno jedva čekam. Bit ćemo Petar, Šime, Marko Vargek i ja. Jedva čekam iskreno da upoznam ljude koji prate i koji nadam se očekuju puno od ove sezone, a ja im jednostavno mogu samo obećati da će biti jako zabavno. Bit će i ljubavi, bit će i svađa, bit će svega", kaže Karlo Godec. 

18.1.2026.
22:16
RTL Danas
Gospodin SavršeniŠime ElezMarko Vargek
