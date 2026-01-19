Najmanje 39 poginulih u stravičnom sudaru vlakova u Španjolskoj: 'Broj mrtvih nije konačan'

TRAGIČNA NESREĆA /

Strašna tragedija na jugu Španjolske. Najmanje 39 osoba poginulo je u sinoćnjem sudaru brzih vlakova. Još 152 osobe su ozlijeđene. Nesreća se dogodila u blizini grada Adamuze u pokrajini Cordobi. U dva vlaka bilo je oko 400 putnika, većinom Španjolaca koji su se nakon odmora za vikend vraćali svojim domovima. Najgora je to željeznička nesreća u Španjolskoj u posljednjih 13 godina. Uzroci se istražuju, a ministar prometa rekao je da broj poginulih još nije konačan. Više pogčedajte u videu.