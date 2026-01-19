Grahovac otkrio što zna o zabrani pjesme: 'Fokus nam je samo na jednu stvar'

rtl donosi /

Europska rukometna federacija (EHF) službeno je potvrdila portalu Net.hr da je na Europskom prvenstvu zabranila puštanje pjesme “Ako ne znaš šta je bilo” Marka Perkovića Thompsona, koja je prošle godine pratila hrvatske rukometaše na putu do svjetskog srebra. Time je ova generacija ostala bez svoje neslužbene himne.

Predsjednik HRS-a Tomislav Grahovac istaknuo je kako Savez nije dobio nikakvu službenu obavijest od EHF-a te da su sve informacije doznali iz medija, naglasivši da je fokus reprezentacije isključivo na utakmici protiv Nizozemske.

EHF u odgovoru za Net.hr tvrdi da pjesma nikada nije bila dio službene playliste prvenstva, da se nije smjela pustiti te da taj propust ne odražava vrijednosti natjecanja. Švedski Sportbladet navodi kako je puštanje pjesme izazvalo negodovanje dijela navijača, nakon čega je zabrana i potvrđena.