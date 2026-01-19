EHF za Net.hr potvrdio zabranu puštanja 'Ako ne znaš što je bilo': 'To se nije smjelo ni dogoditi...'

Net.hr je dobio službenu potvrdu EHF-a, krovne rukometne europske organizacija da su zabranili puštanje pjesme "Ako ne znaš što je bilo" Marka Perkovića Thompsona na Europskom rukometnom prvenstvu. Povodom skandala koji je pogodio rukometni Euro i zabrane puštanja pjesme koja je postala neslužbena himna viceprvaka svijeta, poslali smo upit EHF-u da nam se očituje o ovom slučaju. Ubrzo smo i dobili odgovor kojeg prenosimo u cjelosti.

"Ta pjesma nikada nije bila dio zabavnog koncepta ovog rukometnog Eura. Tijekom utakmice Gruzija – Hrvatska, hrvatska delegacija u više je navrata tražila da se pjesma pusti, no taj je zahtjev svaki put bio odbijen. Činjenica da je na kraju ipak puštena je nesretna i nije se smjela dogoditi. To ne odražava vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja. No, još jednom želimo naglasiti da ta pjesma nikada nije bila dio službene playliste ovog Eura", stoji u dopisu EHF-a.

Foto: Mathilda Schuler/pixsell

Podsjetimo, švedski portal Sportbladet, objavio je ranije da je puštanje pjesme Thompsona "Ako ne znaš što je bilo", na premijeri hrvatskih rukometaša u subotu u Malmou protiv Gruzije, izazvalo negodovanje dijela navijača.

Naime, Sportbladet od portala Aftonbladeta u svom pisanju navodi kako je Marko Perković Thompson "kontroverzna osoba na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi pjesama navodno odnose na hrvatske ratne zločine u Drugom svjetskom ratu i navodno odaju počast ultranacionalističkom ustaškom pokretu iz Drugog svjetskog rata."

U tekstu još stoji:

"Perkoviću i njegovom bendu stoga je određeno vrijeme zabranjeno nastupati u određenim europskim zemljama, a njegove pjesme obično su zabranjene na međunarodnim sportskim događajima.

Još prošlog ljeta, hrvatska rukometna zvijezda Filip Ivić dobio je otkaz u svom srpskom klubu jer je nekoliko dana ranije, zajedno s još pola milijuna posjetitelja, prisustvovao Thompsonom koncertu u Zagrebu", piše autor teksta o ovom slučaju koji je odjeknuo Europskim rukometnim prvenstvom", stoji u tekstu spomenutog švedskog portala.