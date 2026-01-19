EHF za Net.hr potvrdio zabranu puštanja 'Ako ne znaš što je bilo': 'To se nije smjelo ni dogoditi...'
EHF je portalu Net.hr odgovorio na upit da se službeno očituje oko zabrane puštanja pjesme Marka Perkovića Thompsona 'Ako ne znaš što je bilo'
Net.hr je dobio službenu potvrdu EHF-a, krovne rukometne europske organizacija da su zabranili puštanje pjesme "Ako ne znaš što je bilo" Marka Perkovića Thompsona na Europskom rukometnom prvenstvu. Povodom skandala koji je pogodio rukometni Euro i zabrane puštanja pjesme koja je postala neslužbena himna viceprvaka svijeta, poslali smo upit EHF-u da nam se očituje o ovom slučaju. Ubrzo smo i dobili odgovor kojeg prenosimo u cjelosti.
"Ta pjesma nikada nije bila dio zabavnog koncepta ovog rukometnog Eura. Tijekom utakmice Gruzija – Hrvatska, hrvatska delegacija u više je navrata tražila da se pjesma pusti, no taj je zahtjev svaki put bio odbijen. Činjenica da je na kraju ipak puštena je nesretna i nije se smjela dogoditi. To ne odražava vrijednosti koje ovo prvenstvo predstavlja. No, još jednom želimo naglasiti da ta pjesma nikada nije bila dio službene playliste ovog Eura", stoji u dopisu EHF-a.
Podsjetimo, švedski portal Sportbladet, objavio je ranije da je puštanje pjesme Thompsona "Ako ne znaš što je bilo", na premijeri hrvatskih rukometaša u subotu u Malmou protiv Gruzije, izazvalo negodovanje dijela navijača.
Naime, Sportbladet od portala Aftonbladeta u svom pisanju navodi kako je Marko Perković Thompson "kontroverzna osoba na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi pjesama navodno odnose na hrvatske ratne zločine u Drugom svjetskom ratu i navodno odaju počast ultranacionalističkom ustaškom pokretu iz Drugog svjetskog rata."
U tekstu još stoji:
"Perkoviću i njegovom bendu stoga je određeno vrijeme zabranjeno nastupati u određenim europskim zemljama, a njegove pjesme obično su zabranjene na međunarodnim sportskim događajima.
Još prošlog ljeta, hrvatska rukometna zvijezda Filip Ivić dobio je otkaz u svom srpskom klubu jer je nekoliko dana ranije, zajedno s još pola milijuna posjetitelja, prisustvovao Thompsonom koncertu u Zagrebu", piše autor teksta o ovom slučaju koji je odjeknuo Europskim rukometnim prvenstvom", stoji u tekstu spomenutog švedskog portala.