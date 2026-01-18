Skandal u Švedskoj! Organizatori rukometnog Eura zabranili popularnu pjesmu Thompsona u Malmöu

EHF, krovna rukometna europska organizacija, zabranila je puštanje pjesme Thompsona "Ako ne znaš što je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu, neslužbeno doznajemo.

Sportbladet: 'Marko Perković je kontroverzna osoba'

Razlog tome je, a tako piše i švedski portal Sportbladet, jer je puštanje pjesme Thompsona "Ako ne znaš što je bilo", na premijeri hrvatskih rukometaša u subotu u Malmou protiv Gruzije, izazvalo negodovanje dijela navijača.

Naime, Sportbladet od portala Aftonbladeta u svom pisanju navodi kako je Marko Perković Thompson "kontroverzna osoba na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi pjesama navodno odnose na hrvatske ratne zločine u Drugom svjetskom ratu i navodno odaju počast ultranacionalističkom ustaškom pokretu iz Drugog svjetskog rata."

U tekstu još stoji:

"Perkoviću i njegovom bendu stoga je određeno vrijeme zabranjeno nastupati u određenim europskim zemljama, a njegove pjesme obično su zabranjene na međunarodnim sportskim događajima. Još prošlog ljeta, hrvatska rukometna zvijezda Filip Ivić dobio je otkaz u svom srpskom klubu jer je nekoliko dana ranije, zajedno s još pola milijuna posjetitelja, prisustvovao Thompsonom koncertu u Zagrebu", piše autor teksta o ovom slučaju koji je odjeknuo Europskim rukometnim prvenstvom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Nije se smjelo dogoditi da se pušta pjesma Thompsona na EP-u'

Sportbladet je pokušao doći do osobe koja je zadužena za puštanje pjesmi u Malmö Areni za vrijeme Eura, ali nakon nekoliko sati umjesto toga dobili su odgovor putem e-pošte od Europske rukometne federacije (EHF).

"Ova pjesma nikada nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sva mjesta održavanja pregledao je službeni tim za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva“, stoji u dopisu EHF-a Sportbladetu.

Hrvatska rukometna reprezentacija je zahtijevala da organizator pušta Thompsonovu pjesmu "Ako ne znaš što je bilo", ali je odbijena...

'Hrvatska rukometna delegacija više puta tražila da se pjesma odsvira'

"Na dan utakmice, hrvatska rukometna delegacija je više puta tražila da se pjesma odsvira - i zahtjev je svaki put odbijen. Činjenica da je na kraju odsvirana je žalosna i nije se smjela dogoditi. Pjesma uopće ne predstavlja vrijednosti za koje se ovo prvenstvo zalaže“, piše EHF bez objašnjenja kako se pjesma ipak mogla odsvirati.

"Sada činimo sve što možemo kako bismo osigurali da se to više ne dogodi. Incident je interno obaviješten svim zabavnim timovima arene kako bi se osiguralo da se ne ponovi", zaključuje se u dopisu EHF-a.

Portal Net.hr poslao je upit EHF-u da se očituje o ovom slučaju, ali do trenutka objave teksta nismo dobili odgovor. Kad ga dobijemo, objavit ćemo ga.

Hrvatska je pobijedila Gruziju nakon neočekivano dramatične utakmice (32-29) i sutra će se u Malmöu suočiti s Nizozemskom. U srijedu Švedska čeka Hrvate u posljednjoj utakmici u skupini.

POGLEDAJTE VIDEO: Utakmica Hrvatska – Gruzija bila je najgledaniji program u danu, milijun ljudi gledalo RTL