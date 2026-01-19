Evo kad i gdje gledati spektakularnu drugu utakmicu Hrvatske na rukometnom Euru

Hrvatska rukometna reprezentacija nastavlja svoj put na Europskom prvenstvu 2026. godine, a pred njom je drugi i iznimno važan dvoboj u skupini. Nakon osvojenog srebra na Svjetskom prvenstvu 2025., očekivanja javnosti su velika, a naši rukometaši u novom sastavu, predvođeni novim kapetanom Ivanom Martinovićem, traže potvrdu kvalitete na europskoj smotri u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Druga provjera u Malmöu

Nakon otvaranja prvenstva, izabranike Dagura Sigurðssona čeka dvoboj s uvijek neugodnom reprezentacijom Nizozemske. Utakmica se igra u sklopu skupine E, čije se sve utakmice odigravaju u švedskom gradu Malmöu. Hrvatska se, uz Nizozemsku, u skupini još natječe s domaćinom Švedskom i Gruzijom.

Emislija 'vrijeme je za rukomet' počinje u 16.45, a utakmica Hrvatske i Nizozemske u 18.00 s prijenosom na RTL-u i platformi Voyo

S obzirom na to da samo dvije najbolje momčadi iz svake skupine prolaze u drugi krug natjecanja, svaki bod je od presudne važnosti. Pobjeda protiv Nizozemske ne bi samo donijela ključne bodove, već bi i dodatno podigla samopouzdanje momčadi koja se nalazi u fazi tranzicije nakon oproštaja legendarnog Domagoja Duvnjaka. Utakmica je stoga ključna za daljnji tijek natjecanja i ostvarenje cilja, a to je borba za medalje.

Prijenos osiguran za sve navijače

Za sve ljubitelje rukometa u Hrvatskoj osiguran je prijenos ove važne utakmice. Dvoboj između Hrvatske i Nizozemske na rasporedu je u ponedjeljak, 19. siječnja 2026. godine, s početkom u 18:00 sati.

Prava za prijenos Europskog prvenstva i ove godine ima RTL televizija, pa će se utakmica moći pratiti uživo na glavnom kanalu. Uz televizijski prijenos, utakmica će biti dostupna i putem streaming platforme Voyo, što omogućuje praćenje na različitim uređajima. Kao i obično, utakmici će prethoditi posebna studijska emisija "Vrijeme je za rukomet", koja počinje u 16:45 sati. Marko Vargek sa svojim će stručnim sukomentatorima, proslavljenim rukometašima Mirzom Džombom i Igorom Vorijem, analizirati protivnike i najaviti sve što nas čeka u okršaju u Malmöu.

