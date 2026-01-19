Šef HRS-a za RTL Danas o neviđenom skandalu koji je nastao zbog Thompsonove pjesme

Kako je portal Net.hr dobio potvrdu od EHF-a sinoć nešto malo iza ponoći, a neslužbeno doznao prije toga, hrvatska rukometna reprezentacija ubuduće više neće moći koristiti dodatni motivacijski "adut“ u vidu pjesme popularnog pjevača Marka Perkovića Thompsona i Hrvatskih Ruža koja je pratila put do svjetskog srebra prošle godine, budući da je Europska rukometna federacija (EHF) odlučila zabraniti njezino puštanje na Europskom rukometnom prvenstvu. Tako je hrvatskim rukometašima, odnosno ovoj rukometnoj generaciji, uskraćena njihova neslužbena himna. Maja Oštro Flis razgovara s predsjednikom HRS-a Tomislavom Grahovcem.

Kakve su vaše informacije, koja je pozadina cijele priče i što se dogodilo?

"Nemam nikakve informacije, osim onog što sam samo pročitao na portalima i tu moja sva saznanja počinju i završavaju, a o bilo kakvoj pozadini uistinu ne znam. Ono što vam mogu reći da smo mi maksimalno koncentrirani na utakmicu protiv Nizozemske. Nama je danas bitno da pobijedimo da bi ostali na prvenstvu i doista ne želim dozvoliti da nam bilo tko remeti našu koncetraciju i fokus na ono zbog čega smo došli ovdje, a to je isključivo rukomet", kaže Tomislav Grahovac.

Foto: Igor Kralj/pixsell

Kao predsjednik HRS-a jeste li bili s nekim u kontaktu oko cijele ove priče?

"Ne.Opet ponavljam, nitko iz EHF-a nam nije niti poslao bilo kakav dopis, mail ili bilo što drugo niti nas je bilo tko zvao. Sve informacije o tome crpim isključivo iz hrvatskih medija i ja o tome uistinu ne znam ništa, a vjerujte mi, prvenstveno nam je cilj da danas pobijedimo Nizozemsku. Jer je to ključna utakmica za ostanak na prvenstvu."

Je li pjesma Ako ne znaš šta je bilo bila na toj playlisti?

"Ja ne znam ni kako se sastavlja play lista. ali koliko sam informiran, playlistu sastavlja EHF. Prema tome, na koji način, ne pada mi napamet da to istražujem niti imama razlog za to istraživati. Opet ponavljam, fokus nam je isključivo na današnju utakmicu i dajte molim vas da podržimo hrvatsku rukometnu reprezentaciju da pobijedimo Nizozemsku".

Apsolutno, ali je li sporno to što pjesma nije bila prijavljena na playlisti ili što je to ta pjesma ili izvođač?

"Ne znam, ali pokušat ću ponovno ako nisam bio dovoljno jasan u odgovoru. Niti znam kako je došlo do sastavljanje playliste. Znam da playlistu sastavlja EHF, a kamoli da bi znao na koji način bi ta pjesma došla. Prema tome, uistinu nemam nikakvu informaciju o tome."

Kako je došlo do saznja o pjesmi, odnosno prijavi?

"Ne znam ni to."

Pjesma Ako ne znaš šta je bilo je prošle godine obilježila SP. Rukometaši su dali jedan dodatni vjetar, dodatnu popularnost toj pjesmi. Vi osobno, što mislite o toj pjesmi?

"Ja mislim da ste me vi pozvali ovdje da dajem izjavu vezanu uz rukomet, ali ako me već pitate, ako je ta pjesma bila izvađana u Hrvatskoj za vrijeme SP-a, doista ne vidim što bi nekom ovdje u Europi to smetalo ali evo, ako je nekom to smetnja, to je njegov problem".

Hoćete li se pozabaviti ovim pitanjima?

"To nije odluka na nama nego na EHFu, ako se hoće s tim baviti, neka se tim bave. sve što ste pitali mene, pitajte EHF".