Legenda upozorava: 'Moramo biti oprezni, oni su dosta kvalitetniji od Gruzije'

Hrvatska rukometna reprezentacija danas igra svoju drugu utakmicu na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, a protivnik je Nizozemska.

Uoči utakmice s "momcima u narančastom" razgovarali smo s RTL-ovim stručnim komentatorom i bivšim rukometnim reprezentativcem Mirzom Džombom, koji smatra da moramo biti puno bolji nego u neočekivano teškoj utakmici s Gruzijom ako želimo doći do novih bodova.

"Nadam se da će rezultat protiv Gruzije utjecati na našu reprezentaciju u pozitivnom smislu, da će 'protresti' i da će s većom voljom i kvalitetnijom igrom ući u utakmicu s Nizozemcima", komentirao je Džomba. Na upit o mogućim promjenama u sastavu, legendarno krilo koje je s Hrvatskom osvojilo dva zlata kaže kako ne zna koga bi uopće mijenjao.

"Ne znam hoće li biti promjena, jer ne vidim koga bi trebalo mijenjati nakon utakmice s Gruzijom, budući da su svi osim dva-tri igrača bili ispod svoje razine", rekao je Džomba.

Težak suparnik

Što se tiče same Nizozemske, stručni komentator RTL-a upozorava kako je stvarno moramo shvatiti maksimalno ozbiljno te da je naš protivnik puno ozbiljnija momčad od reprezentacije Gruzije, protiv koje ćemo se teže izvući ako budemo previše griješili.

"Nizozemska je jedna zaista kvalitetna reprezentacija. Kvalitetnija je od Gruzije. Imaju nekoliko igrača koji su bitni u ozbiljnim klubovima i stalno napreduju iz prvenstva u prvenstvo. Evo, dokaz tome je i utakmica sa Švedskom, kojoj su zabili 31 gol... samo što su primili 36. Sve u svemu, jako teška utakmica s reprezentacijom protiv koje smo se znali namučiti posljednjih godina", zaključio je Džomba, aludirajući na posljednje tri utakmice od kojih Hrvatska nije dobila nijednu.

Potencijalnom pobjedom protiv Nizozemske - prvom nakon jedanaest godina - Hrvatska bi osigurala prolaz u daljnji krug, u kojemu nas čeka nominalno lakša od dvije grupe. Ondje nas već čekaju Island i Mađarska, te Slovenija, kojoj će se gotovo sigurno pridružiti Farski otoci. Time je Hrvatska izbjegla najveće favorite prvenstva Francusku, Norvešku i Dansku, ali i druge ozbiljne reprezentacije poput Španjolske ili Njemačke. No, ta "lakša" grupa može biti i teret.

"Nije možda svjesno uteg, ali podsvjesno sigurno jest. Pogotovo je uteg nama, koji uvijek nekako igramo bolje protiv jačih ekipa kao što su Danska ili Francuska nego protiv onih koje su 'slabije' od nas", kaže Džomba, koji priznaje da ne zna zašto je tako.

"Možda si opušteniji jer nisu neke 'top ekipe' ili velika imena, ali to je pogreška. U modernom rukometu svi smo tu negdje u nekih 10 posto razlike - to je pokazala i Gruzija, te zato moramo biti jako oprezni", zaključio je naš sugovornik.

Prijenos osiguran za sve navijače

Za sve ljubitelje rukometa u Hrvatskoj osiguran je prijenos ove važne utakmice. Dvoboj između Hrvatske i Nizozemske na rasporedu je u ponedjeljak, 19. siječnja 2026. godine, s početkom u 18:00 sati.

Prava za prijenos Europskog prvenstva i ove godine ima RTL televizija, pa će se utakmica moći pratiti uživo na glavnom kanalu. Uz televizijski prijenos, utakmica će biti dostupna i putem streaming platforme VOYO, što omogućuje praćenje na različitim uređajima. Kao i obično, utakmici će prethoditi posebna studijska emisija "Vrijeme je za rukomet", koja počinje u 16:45 sati. Marko Vargek sa svojim će stručnim sukomentatorima, proslavljenim rukometašima Mirzom Džombom i Igorom Vorijem, analizirati protivnike i najaviti sve što nas čeka u okršaju u Malmöu.

