'AKO NE ZNAŠ ŠTO JE BILO' /

Stižu reakcije nakon zabrane Thompsonove pjesme: 'Sporna im je vjera i domoljublje'

Stižu reakcije nakon zabrane Thompsonove pjesme: 'Sporna im je vjera i domoljublje'
Foto: Mathilda Schuler/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia

Razlog zabrane je negodovanje djela publike na utakmici s Gruzijom navodi švedski portal Sportbladet

19.1.2026.
9:20
Sportski.net
Mathilda Schuler/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia
Ne stišavaju se reakcije na zabranu pjesme "Ako ne znaš što je bilo" Marka Perkovića Thompsona, dok je dio publike oduševljen, drugi su veoma ljuti. Evo nekih od komentara.

Jedna osoba tako komentira "Takvim pjesmama nije mjesto na sportskim terenima", druga osoba je napisala kako "(Šveđani) imaju jasan stav i primjenu zakona...", dok je treća napisala "pametna zemlja". Dio ljudi samo je pohvalio organizatore komentarima poput "neka su", "bravo", "konačno"...

Ima i onih koji nisu zadovoljni. Pa su tako neki napisali kako je do zabrane došlo jer je "sporna vjera i domoljublje", kako je "Thompson legenda" te kako je ta odluka "sramota". Dosta ljudi se pita što je točno krivo s tom pjesmom, dok neki na cijelu situaciju gledaju s dozom humora pa tako za zabranu krive gradonačelnika Zagreba.

SVE O EUROPSKOM PRVENSTVU U RUKOMETU ČITAJTE NA PORTALU NET.HR

Konačno, postoje i muzički kritičari koji se pitaju zašto je uopće puštena "Ako ne znaš što je bilo", a ne "Lijepa li si" ili "Mojoj zemlji Hrvatskoj".

Što se desilo

EHF, krovna rukometna europska organizacija, zabranila je puštanje pjesme Thompsona "Ako ne znaš što je bilo" na Europskom rukometnom prvenstvu.

Razlog tome je, a tako piše i švedski portal Sportbladet, to što je puštanje pjesme Thompsona "Ako ne znaš što je bilo" na premijeri hrvatskih rukometaša u subotu u Malmou protiv Gruzije izazvalo negodovanje dijela navijača.

Naime, Sportbladet, portal Aftonbladeta, u svom pisanju navodi kako je Marko Perković Thompson "kontroverzna osoba na Balkanu koja je optužena da je fašist, a čiji se tekstovi pjesama navodno odnose na hrvatske ratne zločine u Drugom svjetskom ratu i navodno odaju počast ultranacionalističkom ustaškom pokretu iz Drugog svjetskog rata."

SVE O HRVATSKOJ RUKOMETNOJ REPREZENTACIJI ČITAJTE NA PORTALU NET.HR

Sportbladet je pokušao doći do osobe koja je zadužena za puštanje pjesmi u Malmö Areni za vrijeme Eura, ali su nakon nekoliko sati umjesto toga dobili odgovor putem e-pošte od Europske rukometne federacije (EHF).

"Ova pjesma nikada nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sva mjesta održavanja pregledao je službeni tim za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva“, stoji u dopisu EHF-a Sportbladetu.

POGLEDAJTE VIDEO: Srbija šokirala Njemačku koja je sama sebi pucala u nogu

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Marko Perković Thompson
komentara
