Olujna veljača je pred vratima: Pazite se ovih datuma, donose kaos, raskide i karmičke lekcije

Veljača 2026. godine neće biti samo još jedan mjesec u kalendaru. Prema astrološkim kretanjima, pred nama je razdoblje koje se može opisati kao kozmički test izdržljivosti, mjesec velikih prekretnica koji donosi rijetke planetarne pomake i moćnu pomrčinu Sunca.

Dok se globalna pozornica suočava s vlastitim previranjima, nebo nam šalje energiju koja zahtijeva oprez, svjesnost i prilagodbu. Ulazimo u svetu inicijaciju, novo poglavlje u kojem se iluzije ruše, a odgovornost postaje ključna.

Stoga, zabilježite ove datume jer će testirati naše granice i tražiti od nas da djelujemo s namjerom, a ne iz straha.

Početak mjeseca u znaku drame i oslobođenja

Mjesec započinje dramatično već 1. veljače, kada nas dočekuje snažan pun Mjesec u Lavu. Ova lunacija baca reflektore na sve ono što smo gurali pod tepih, osobito na naše kreativne, romantične i osobne potrebe.

Može se javiti iznenadna i hitna želja za izražavanjem, ali i za dramom. Sukobi ega bit će naglašeni, a odnosi će se naći na kušnji ako prevlada potreba za dominacijom. Ključ je u emocionalnoj iskrenosti bez teatralnosti.

Samo dva dana kasnije, 3. veljače, Uran, planet revolucije i naglih promjena, kreće direktno. Nakon višemjesečne retrogradnosti, promjene koje su bile na čekanju sada dobivaju zeleno svjetlo. Naša želja za pobunom i slušanjem vlastitih instinkta ponovno se budi.

Ovo je trenutak u kojem shvaćamo da nismo žrtve okolnosti, već da imamo moć stvarati promjene. Ipak, ova energija može donijeti i nervozu i neočekivane preokrete, stoga je važno ostati fleksibilan.

Foto: Shutterstock

Saturnov ulazak u Ovna: Vrijeme je za odrastanje

Jedan od najvažnijih tranzita ne samo mjeseca, već i godine, događa se 13. veljače: Saturn, planet discipline, strukture i karmičkih lekcija, ulazi u vatrenog i impulzivnog Ovna, gdje će ostati sve do 2028. godine.

Ovaj tranzit, o kojem astrolozi mnogo govore, donosi sudar dviju suprotnih energija: želje za brzim djelovanjem i potrebe za oprezom i strpljenjem. U početku možemo osjećati frustraciju i blokade pri ostvarivanju osobnih ciljeva.

Saturn u Ovnu od nas zahtijeva da preuzmemo odgovornost za svoje postupke i izgradimo nešto trajno na temelju hrabrosti i inicijative, a ne puke impulzivnosti. Ovo je razdoblje u kojem se uči samodisciplina i gradi osobni autoritet.

Vrhunac neizvjesnosti: Pomrčina Sunca

Najizazovniji datum u mjesecu bez sumnje je 17. veljače, kada se događa prstenasta pomrčina Sunca u Vodenjaku. Pomrčine su kozmički "reseti" koji često donose nagle, nepredvidive promjene, završetke starih i početke novih ciklusa. Budući da se odvija u znaku Vodenjaka, fokus će biti na prijateljstvima, društvenim krugovima, tehnologiji i kolektivnoj svijesti.

Stari prijatelji mogli bi nestati iz naših života kako bi se napravilo mjesta za nove ljude i ideje. Ova pomrčina pokreće dugoročne promjene i traži od nas da napustimo zastarjele identitete i sustave koji više ne odražavaju naše vrijednosti.

Foto: Shutterstock

Magla iluzija i sudar s realnošću

Kraj mjeseca donosi dva tranzita koja dodatno kompliciraju situaciju. Naime, 20. veljače događa se rijetka konjunkcija Saturna i Neptuna, spoj surove realnosti i snova.

Ovaj aspekt može donijeti osjećaj dezorijentiranosti, razočaranja i suočavanja s istinom koja je dugo bila skrivena. Naši ideali bit će stavljeni na test, a jedini put naprijed je kroz "praktični idealizam", odnosno uzemljenje snova u stvarnosti.

Da bi zbunjenost bila potpuna, 26. veljače Merkur kreće u svoj prvi retrogradni hod ove godine, i to u znaku Riba. Ovo je klasično razdoblje nesporazuma, kašnjenja, problema s tehnologijom i putovanjima.

U Ribama, retrogradni Merkur dodatno zamagljuje logiku i potiče konfuziju. Intuicija je pojačana, ali detalji su važni. Preporučuje se izbjegavanje potpisivanja važnih ugovora i donošenja velikih odluka do kraja ožujka.