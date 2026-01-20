Nakon niskih temperatura, slijedi preokret: Meteorolog prognozirao vrijeme idućih dana

HLADNI VAL /

Stisla je ponovno zima uz suhu hladnoću sa sjeveroistoka kontinenta u sklopu anticiklone. No, idućih će nam se dana polako približavati i sredozemna ciklona s kojom će stizati s juga malo topliji i vlažniji zrak.

Ujutro izraženi jutarnji minusi na kopnu, osobito u područjima nakon noćne vedrine kao u dijelovima Slavonije i višeg gorja. No, pretežno vedro je u većem dijelu zemlje, a više oblaka bit će u središnjoj i osobito Gorskoj Hrvatskoj, gdje će biti i magle. Vjetar u unutrašnjosti uglavnom slab, a na moru umjerena, pod Velebitom i dalje jaka bura s olujnim udarima. No, vrlo hladno zato i na sjevernom Jadranu, osobito na vjetru.

Poslijepodne obilje sunca uz more i na istoku pa i u dijelu središnjih predjela. Postupan porast naoblake očekuje se tek kasnije navečer na jugu. Vjetar uglavnom slab, a slabi postupno i bura, jaka još samo u velebitskom kanalu. Najviša temperatura na kopnu oko 0 °C, a uz Jadran od 8 do 13 °C. Više pogledajte u prognozi Doriana Ribarića.