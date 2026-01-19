Hrvatska u stilu prošla u drugi krug Eura: Pogledajte najbolje trenutke iz ključne utakmice

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RUKOMETNA RAPSODIJA /

Hrvatska rukometna reprezentacija je 2. kolu skupine E Europskog prvenstva pobijedila Nizozemsku 35-29 i kolo prije kraja osigurala plasman u drugi krug.

Iako je rezultat na kraju bio ujerljiv, pobjeda Hrvatske sa šest razlike, utakmica je bila jako napeta, Nizozemci su hrvatskim rukometašima radili velike probleme, a na kraju je klasa naših rukometaša presudila. Bilo je pregršt atraktivnih poreza, a u videu pogledajte neke koje smo izdvojili kao najbolje.