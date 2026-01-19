Orlovi visoko poletjeli, ali nisko pali: Srbija izgubila od Austrije, još mogu proći, evo kako

Srbija je izgubila od Austrije u posljednjem kolu skupine A Europskog prvenstva u rukometu 26-25. Srbi su tako propustili veliku priliku da nakon slavlja nad Njemačkom dođu do pobjede koja bi ih odvela dalje.

Srbija je mogla pobjedom osigurati prolaz u drugu fazu natjecanja. Igrala se prava ratnička utakmica, rezultat je cijelo vrijeme bio na klackalici. U 49. minuti je Austrija prvi puta otišla na dva razlike u drugom poluvremenu. Srbija si je tada pucala u nogu sedam minuta prije kraja, zaradili su dva isključenja i Austrijanci su otišli na plus tri. U napadu se Srbi potpuno stali pred kraj, nisu mogli doći do pogotka. Austrija je zadržala prednost do kraja, ali s jednim pogotkom samo.

Srbija je ipak u prednosti u odnosu na Austriju, ali za prolaz im treba poraz Njemačke od Španjolske.