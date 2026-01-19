FREEMAIL
VELIČANSTVENA HRVATSKA /

Slomili smo Nizozemce na samom kraju utakmice! Evo prvih dojmova

Slomili smo Nizozemce na samom kraju utakmice! Evo prvih dojmova
Foto: Petter Arvidson/pixsell

Čekamo reakcije nakon utakmice koje će rukometaši dati našoj Ines Godi Forjan.

19.1.2026.
19:35
Sportski.net
Petter Arvidson/pixsell
Hrvatska rukometna reprezentacija svladala je Nizozemsku i tom pobjedom osigurala drugi krug! Nakon prvog dijela i vodstva dva razlike, Nizozemci su se vratili u drugom dijelu i napravili velike probleme Hrvatskoj. Ipak, pobjeda zadnjih nekoliko minuta nije došla u pitanje. 

Uskoro opširnije...

Uskoro opširnije...

Rukomet 2026Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026
