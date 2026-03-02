FREEMAIL
NE IDE PROTIV LEA /

Vatreni zabio, a onda se ukazao čudesni Messi i srušio mu snove

Vatreni zabio, a onda se ukazao čudesni Messi i srušio mu snove
Foto: Megan Briggs/Getty images/Profimedia

Golijada u MLS-u

2.3.2026.
12:31
Hina
Megan Briggs/Getty images/Profimedia
Hrvatski reprezentativni veznjak Marco Pašalić bio je strijelac prvog gola za Orlando City u domaćem 2-4 porazu od aktualnog prvaka Intera iz Miamija u susretu 2. kola nove sezone američke profesionalne nogometne lige MLS.

Pašalić, koji je igrao do 79. minute, doveo je Orlando u prednost od 1-0 u 18. minuti, da bi šest minuta potom Ojeda povisio na 2-0. No, u nastavku je uslijedio preokret Miamija za kojega je prvi pogodak postigao Silvetti u 49. mibuti, Messi je u 57. poravnao na 2-2, da bi Segovia u 85. minuti kompletirao preokret.

Konačni rezultat svojim je drugim golom na utakmici postavio legendarni Argentinac Messi u 90. minuti.

Orlando je tako i nakon dva nastupa u novoj sezoni bez osvojenog boda, dok je Miami osvojio prva tri. 

